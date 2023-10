Il Modia Calcio in campo per la Coppa Italia

La Coppa Italia arriva in un momento cruciale per il Modica Calcio, offrendo loro l’opportunità ideale per riscattarsi dopo l’ultima prestazione contro la Leonfortese. La vittoria per 2-0 nell’andata dà loro un vantaggio, ma ora devono fare di tutto per assicurarsi un posto nei quarti di finale. È evidente che il Real Siracusa non sarà un avversario facile, ma il Modica deve puntare al massimo risultato per mantenere alto il morale costruito all’inizio della stagione.