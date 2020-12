Il Milan soffre ma vince, Inter trascinata da Hakimi. Il punto sulla decima di Serie A - Ragusa Oggi

Il Milan soffre ma vince, Inter trascinata da Hakimi. Il punto sulla decima di Serie A

Poche sorprese e tante conferme in questa decima giornata di campionato; tutte le grandi squadre non compiono passi falsi e continuano il loro percorso.

Partiamo con il match di domenica alle 15 tra Roma e Sassuolo: partita molto viva dove entrambe le squadre attaccano con decisione e i giallorossi penalizzati dall’espulsione di Pedro, trovano il vantaggio con Mkhitaryan ma viene annullato per fallo in precedenza di Dzeko; stessa cosa per il Sassuolo a cui viene annullato il gran gol di Haraslin per posizione irregolare di quest’ultimo. Un punto per parte in una partita molto difficile per entrambe le squadre decisa da vari episodi.

Non fallisce nemmeno stavolta il Milan; la squadra di Pioli vince ancora, questa volta in trasferta contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Partita difficile per i rossoneri, messi in difficoltà dal buon gioco della Sampdoria, che però riescono a trovare il vantaggio su rigore con Kessie alla fine del primo tempo e nella ripresa appena entrato Castillejo segna il gol dello 0-2. Non basta per i blucerchiati la rete di Ekdal, vince ancora il Milan. La squadra di Pioli è quella ad aver fatto più punti nell’anno solare 2020, 71 conquistati in 31 partite.

Bella vittoria anche per i cugini dell’Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Borussia Monchengladbach, sfidavano a San Siro nel match di sabato sera il Bologna di Sinisa Mihajilovic. La squadra di Conte riesce a vincere senza troppi problemi grazie al gol del solito Romelu Lukaku, 12° gol stagionale con l’Inter, e alla doppietta di Achraf Hakimi, nel mezzo il gol di Vignato che però non è bastato al Bologna. Terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions per i nerazzurri che mantengono stabile il loro secondo posto in classifica.

Dopo la grande vittoria a Bergamo, il Verona di Juric pareggia in casa contro il Cagliari di Di Francesco nel match di domenica alle 12:30. Per i gialloblù apre le marcature Andrea Favilli, secondo gol in campionato dopo quello allo Stadium contro la Juve, per i Sardi pareggia nel secondo tempo Marin, primo gol in Serie A per lui.

Nell’anticipo della decima giornata, la Lazio batte lo Spezia. I biancocelesti riescono a vincere guidati dai gol del solito Ciro Immobile e su punizione di Milinkovic-Savic, i bianconeri accorciano le distanze con Nzola ma alla fine vince la squadra di Inzaghi che torna a fare punti dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro l’Udinese.

Questa giornata si è giocato anche il derby della Mole allo Stadium tra Juventus e Torino. A sorpresa nel primo tempo vanno in vantaggio in granata con Nkoulou e vanno più volte vicini al raddoppio, nella ripresa si sveglia la Juve che crea molte occasioni e trova a 10 minuti dalla fine il pareggio con il primo gol in Serie A di McKennie e al 90’ completa la rimonta con il capitano Leonardo Bonucci; ennesima rimonta subita dal Torino nei derby e rimane al terzultimo posto, la Juventus invece resta viva in campionato e sale a quota 20 punti.

Anche questo weekend dà spettacolo il Napoli di Rino Gattuso, altro poker questa volta in trasferta contro il Crotone. Per gli azzurri la sblocca, come sempre, Lorenzo Insigne con un gol fantastico nel primo tempo, nel secondo i partenopei dilagano con le reti di Lozano, Demme e Petagna. Napoli che rimane al terzo posto a pari punti con la Juventus.

Non particolarmente ricco di emozioni l’altro match delle 15 tra Parma e Benevento: poche occasioni da entrambe le parti e un ritmo di gioco molto lento da parte di tutte le squadre. Un punto che comunque rende soddisfatte entrambe le squadre in ottica salvezza.

Chiude la decima giornata di Serie A la sfida del Monday night tra Fiorentina e Genoa. Partita molto emozionante dove i rossoblù vanno in vantaggio con l’ex Pjaca e hanno più volte l’occasione di sferrare il colpo del KO, ma all’ultimo minuto al 98’ pareggia la Fiorentina con il difensore goleador Milenkovic.

Rinviata la terza partita di domenica alle 15 tra Udinese e Atalanta per maltempo, ancora da definire la data del rinvio.

Più che mai questa settimana, risulta importantissima per le squadre italiane in ottica qualificazione Champions e Europa League.