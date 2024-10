Il mercato ortofrutticolo di Vittoria sarà gestito direttamente dal Comune

Vittoria, il mercato ortofrutticolo ha un nuovo regolamento. Marcia indietro dell’ente di Palazzo Iacono rispetto al percorso intrapreso dalla commissione prefettizia che nel 2021, alla viglia della scadenza del mandato alla guida del comune, aveva scelto di affidare la gestione del mercato a una società privata, la Vittoria Mercato, una società che era stata già costituita in precedenza, ma che ricopriva solo ruoli marginali nel mercato (la gestione degli ingressi e di alcuni servizi).

La decisione del comune durante la gestione commissariale (l’affidamento della gestione della struttura alla Vittoria Mercati e l’adesione a ItalMercati) vennero fortemente contestati dall’allora candidato sindaco Francesco Aiello che – appena vinte le elezioni ed eletto sindaco, aveva impresso subito un’inversione di marcia, dichiarando la volontà di uscire da Vittoria Mercati e privilegiando la gestione affidata all’ente.

Questo aveva comportato per Vittoria l’impossibilità di accedere ai fondi di un bando PNRR mentre per un’altra misura, cui il comune avrebbe potuto accedere, la documentazione venne presentata in ritardo e il comune rimase escluso. A nulla era valso anche il successivo ricorso al Tar che ovviamente non aveva dato alcun esito.

Ci sarà un direttore di mercato

Ora la giunta ha portato in consiglio comunale un nuovo regolamento. Le modifiche apportate vanno tutte nella stessa direzione: assicurare la gestione pubblica dell’ortomercato, il più grande mercato alla produzione del meridione italiano. Nel nuovo regolamento viene prevista la figura di un direttore di mercato. In passato tale figura era stata spesso al centro del dibattito cittadino.

Una nuova consigliera comunale: Marilena Pugliarello

Il nuovo regolamento è stato approvato a maggioranza. Lo hanno votato tredici consiglieri su 24. Unico voto contrario, tra gli eletti nelle liste dalla maggioranza, quello della consigliera Agata Iaquez, che era stata eletta nelle liste del Pd, poi aveva formato il nuovo gruppo “Vittoria punto a capo” insieme a Marco Greco. Iaquez, nell’ultima seduta, ha anche abbandonato i banchi della maggioranza, scegliendo una postazione accanto ai consiglieri di minoranza.

Ma se due anni fa il sindaco Aiello non poteva più contare sull’appoggio della maggioranza (ben quattro consiglieri lo avevano lasciato e l’opposizione aveva presentato una mozione dui sfiducia rimasta però senza esito) ora il sindaco è riuscito a ricompattare le fila e, seduta dopo seduta, riesce ad avere il voto compatto sui vari atti presentati dall’amministrazione. In carica da tre anni, Aiello si prepara ad affrontare gli ultimi due anni del suo mandato. E ha già fatto sapere più volte – pur se ufficiosamente – che intende ripresentare la propria candidatura per un secondo mandato.

Intanto, è entrata in consiglio comunale una nuova consigliera: Marilena Pugliarello ha preso il posto di Ketty Gravina, che si è dimessa. Come la Gravina, Pugliarello entra nel gruppo di Diventerà Bellissima, insieme a Nello Dieli. Pugliarello è la quarta new entry nel consiglio comunale. In precedenza, Monia cannata aveva presto il posto di Salvo sallemi (eletto senatore), Giovanna Iabichella aveva preso il posto del defunto Giuseppe Cannizzo e si è subito dichiarata indipendente, Maria Giovanna Zocco (Pd) aveva preso il posto di Salvatore Avola, che rimane in carica solo come assessore.

