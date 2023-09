Il mercatino settimanale di Scoglitti cambia sede?

Il mercatino settimanale di Scoglitti potrebbe cambiare sede. L’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello ha indicato una nuova sede per ospitare le bancarelle per la vendita al dettaglio.

Scoglitti possiede un’area dedicata, realizzata proprio come mercatino, in via Taranto. Per vari motivi non è stato utilizzato. Lo si riteneva troppo piccolo. Inoltre, l’area in cui sorge, vicina alla sede dell’istituto scolastico Sciascia e della Guardia medica, veniva ritenuto non idoneo.

Oggi il mercatino si trova in via Orazio Costantino

Negli anni, si è scelto di allocare le bancarelle in una vasta area all’aperto in via Orazio Costantino, un’ampia zona parcheggio situata al centro dell’area più abitata durante il periodo estivo, per la presenza di numerose abitazioni di villeggiatura in un’area più periferica e priva dei servizi che offre il centro storico.

La scelta di spostare il mercatino nella sede di via Taranto è stata decisa a fine agosto ed un volantino informativo è stato distribuito tra gli operatori del mercatino. Molti però ritengono la scelta inopportuna perché la zona di via Orazio Costantino garantirebbe maggiori vendite durante il periodo estivo e servirebbe una zona dove si trovano la maggior parte delle case di villeggiatura. Anche in inverno, quando anche il numero degli operatori commerciali si riduce, la zona risulta comunque raggiungibile e comoda.

Ma vi sono anche dei problemi: l’area vasta è più difficile da controllare, ci sarebbero molti abusivi nei dintorni, la presenza del mercatino ha suscitato qualche protesta tra i villeggianti. Da qui la decisione di spostare il mercatino nell’area di via Taranto.

Le richieste della consigliera Monia Cannata e di alcuni operatori commerciali

La questione è stata sollevata dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Monia Cannata, nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale. Cannata, insieme al suo gruppo politico e ad altri esponenti dell’opposizione hanno spiegato che la scelta spetta al consiglio comunale che ha approvato il regolamento e che eventuali modifiche devono essere decise dall’organo consiliare. Secondo Cannata, l’area di via Taranto non può contenere i 66 operatori commerciali attuali. In aula, l’assessore allo Sviluppo economico Anastasia Licitra e l’assessore alle Problematiche della frazione, Salvatore Avola, hanno spiegato motivi della scelta. In via Taranto c’è una struttura dedicata, con due ingressi e dotata di servizi, gli spazi sono sufficienti affermando che ad oggi sono 49 gli operatori che hanno la licenza per operare nel mercatino, vi è un accesso unico che permetterebbe di migliorare i controlli dei vigli urbani ed una vasta area limitrofa privata verrebbe presa in affitto dall’amministrazione comunale (così come avviene durante i mesi estivi) per permettere di ospitare comodamente i parcheggi. I 49 operatori – ha spiegato Anastasia Licitra – sono 19 annuali e 30 stagionali (presenti cioè solo nei mesi estivi). Licitra ha ricostruito la storia ed i passaggi amministrativi del mercatini di Scoglitti e ha spiegato che in via Orazio Costantino vi so no dei seri problemi igienici che invece sarebbero risolti nella sede di via Taranto. Altri consiglieri hanno rilevato le ragioni degli operatori commerciali, in gran parte contrari alla protesta, alcuni dei quali erano presenti alla seduta del consiglio comunale. Si è deciso concordemente di ascoltare le ragioni degli operatori commerciali e delle organizzazioni di categoria. La seduta è stata aggiornata al prossimo 10 ottobre per cercare una soluzione.