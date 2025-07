Il Medioevo di Buccheri: torna il MedFest 2025, tre giorni tra tamburi, magia medievale e spettacolo internazionale

Nel cuore dell’estate siciliana, Buccheri si prepara a trasformarsi in un palcoscenico senza tempo. Dal 15 al 17 agosto 2025, torna l’attesissimo MedFest, uno degli eventi più iconici del Sud Italia, che da ventotto anni incanta migliaia di visitatori con la sua atmosfera sospesa tra storia, arte e suggestione.

Un viaggio multisensoriale nella memoria e nell’identità di un territorio che sa come raccontarsi. Tra tamburi che scuotono l’anima, spettacoli di altissimo livello e un borgo che si fa teatro a cielo aperto, il MedFest promette anche quest’anno un’esperienza totalizzante, capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Ad aprire la manifestazione sarà, come da tradizione, l’emozionante Festival dei Tamburi, curato con passione dall’associazione Tamburi di Buccheri: un rito collettivo che dà ritmo, energia e profondità alla manifestazione, immergendo i partecipanti in un’atmosfera d’altri tempi. A seguire, un programma ricco e variegato che vedrà alternarsi compagnie teatrali, artisti di strada, gruppi musicali e performer provenienti da tutto il mondo, pronti a far vibrare ogni vicolo e ogni piazza del borgo.

Arte, accoglienza, memoria e visione: sono questi gli ingredienti che rendono il MedFest una delle rievocazioni più amate d’Italia. Un’occasione preziosa per vivere tre giorni di sogno e scoperta, tra sfilate in costume, installazioni visive, sapori antichi e incontri emozionanti, nel cuore pulsante di un Medioevo siciliano che sa ancora sorprendere.

