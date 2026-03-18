Il judo mondiale fa tappa a Tbilisi: riflettori sullo sciclitano Vincenzo Pelligra

Da venerdì le gare a Tbilisi per le gare del Grand Slam 2026, uno dei più importanti appuntamenti internazionali di judo. Dopo le esaltanti emozioni del Grand Prix di Linz, l’IJF World Tour fa tappa in Georgia per uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione: il Tbilisi Grand Slam 2026. Inizio gare venerdì 20 marzo per finire il 22 successivo. Sono 427 gli atleti in rappresentanza di 54 Nazioni che si contenderanno punti pesanti per il ranking mondiale, in un clima di altissimo agonismo. La spedizione azzurra a Tbilisi conta su sette atleti di punta, tra cui spiccano due eccellenze del judo siciliano. Sotto la guida tecnica della Nazionale, scenderanno sul tatami georgiano Vincenzo Pelligra (-81 kg) cresciuto nella Koizumi judo Ecodep Scicli e la palermitana Sofia Mazzola. Il talento ibleo (in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria) cercherà di confermare la sua crescita costante in una delle categorie più competitive. Sofia Mazzola (-48 kg) in forza all’Arma dei carabinieri punta a un risultato di prestigio nella categoria “leggera”.

A completare il team italiano ci saranno Giulia Ghiglione (Esercito), Asya Tavano (Fiamme Azzurre), Erica Simonetti (Esercito), Matteo Piras (Esercito) e Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle). Sempre a Tbilisi, a conclusione del Grande Slam 2026 sono attese le gare di para-judo.

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