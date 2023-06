Il Gruppo psicologi non rinnovato sul piede di guerra. Al tavolo la revisione della dotazione organica dell’Asp 7 di Ragusa

La protesta trova la sponda – secondo il Gruppo Psicologi non rinnovato – sul fatto che l’Asp 7 di Ragusa non avrebbe richiesto alcuna revisione della dotazione organica degli psicologi in forza all’Azienda ed arriva dalla lettura della pianta organica e del piano assunzioni. “Il Gruppo psicologi dell’Asp Ragusa senza proroga esprime perplessità visto che 39 erano le unità previste prima di questo aggiornamento e 39 sono rimaste anche dopo – scrivono i componenti del gruppo in una nota – tra l’altro, tale dotazione negli ultimi 30 anni è diminuita invece di aumentare in corrispondenza alla sempre maggiore richiesta di assistenza psicologica, senza contare le innumerevoli valutazioni per disturbi specifici dell’apprendimento e le richieste di sostegno nelle scuole. Ciò significa che l’Asp 7, almeno per quanto concerne la nostra figura professionale, non ha ritenuto opportuno procedere con una revisione adeguata, alla luce delle previsioni contenute nel Pnrr, del decreto Calabria e delle case di comunità, la cui costruzione è stata già deliberata, che contemplano un necessario aumento dei posti in organico sulla base delle esigenze registrate. Oggi è assurdo constatare che nella pianta organica i veterinari siano stati invece portati a 47 unità”.

Replica al gruppo psicologi Covid

L’Asp 7 spiega cosa è stato fatto dalla Direzione strategica.

“Con la delibera n. 1269/2023, nell’ambito del tetto di spesa assegnato per il personale, l’Asp di Ragusa ha provveduto alla rimodulazione dell’attuale Piano triennale del fabbisogno del personale. Per quanto attiene il profilo dei dirigenti psicologi, l’attuale dotazione organica aziendale prevede complessivamente 39 posti, di cui 28 già coperti con personale con contratto a tempo indeterminato e 8 con contratto a tempo determinato – spiega la Direzione strategica dell’Azienda – attualmente sono in corso di definizione la procedura di stabilizzazione per 3 posti per il personale in possesso dei requisiti di cui all’art.20, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 6 posti. Come previsto dal protocollo di intesa stipulato tra l’Assessorato regionale della salute e le organizzazioni sindacali, e dalla relazione tecnica allegata alla delibera, per i posti disponibili che risulteranno inferiori al personale avente diritto alla stabilizzazione, ivi compresi gli psicologi, sarà avviato un confronto con l’Assessorato per individuare le soluzioni più idonee. E’ doveroso puntualizzare, infine, che nessun incremento ha riguardato il numero di posti relativi all’area dei dirigenti veterinari”.