Il gruppo Benetton chiude 419 negozi nel 2025: le Regioni più colpite sono Sicilia, Calabria e Puglia

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il gruppo Benetton, che prosegue il processo di riorganizzazione per affrontare le difficoltà economiche e invertire il trend negativo degli ultimi anni. In totale saranno chiusi 419 negozi su 3.500 punti vendita entro la fine dell’anno, con un impatto significativo sia in Italia che all’estero.

Riorganizzazione: meno Franchising, più negozi diretti

La strategia del gruppo, guidata dal Presidente Alessandro Benetton e dall’AD Enrico Laghi, punta alla riduzione dei negozi in franchising meno redditizi e al rafforzamento della rete di negozi diretti. Dei circa 700 negozi nel Paese, una percentuale rilevante subirà chiusure o trasformazioni. Le regioni maggiormente colpite sono Calabria, Puglia e Sicilia (63% delle chiusure). Città come Bari, Catania e Palermo hanno già registrato una serie di chiusure nel 2024, mentre lo store di via Rizzoli a Bologna è stato trasformato da franchising a negozio diretto, sottolineando l’importanza delle location strategiche.

Motivazioni e Obiettivi

La riorganizzazione mira a contenere le perdite, che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro. La riduzione dei negozi franchising e l’aumento dei negozi diretti consentiranno il controllo diretto sulle operazioni di vendita e la riduzione dei costi operativi legati a negozi meno produttivi.

Sono stati previsti incentivi alle dimissioni volontarie fino al 30% e la possibilità di ricollocazione interna per il personale coinvolto.

Foto: repertorio

