Il Gruppo Arena inaugura un nuovo SuperConveniente ad Avola. FOTO

Il Gruppo Arena amplia la propria rete commerciale con l’apertura del 35° punto vendita a insegna SuperConveniente. Oggi il Gruppo conta oltre 190 punti vendita complessivi tra Sicilia e Calabria. Il nuovo store di Avola, situato in Via Caduti di Nassirya, ha una superficie di vendita di 1.500 metri quadri e una superficie complessiva di 2.500 metri quadri. Rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del Gruppo nel territorio siciliano, puntando su innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle comunità locali.

TECNOLOGIA E SERVIZI DI ULTIMA GENERAZIONE

Il punto vendita è stato progettato secondo i più alti standard di efficienza energetica e sostenibilità ambientale: illuminazione a LED, impianto frigo a CO₂ e sistema di condizionamento ad alta efficienza. È inoltre presente un impianto fotovoltaico da 234 kW. Il nuovo store dispone di 7 casse tradizionali e 4 casse self-service, 230 posti auto, di cui 4 per la ricarica elettrica e 4 riservati a persone con disabilità.

IMPEGNO PER IL TERRITORIO

Il nuovo punto vendita è frutto di un’importante operazione urbanistica che ha previsto la cessione gratuita al Comune di Avola della piena proprietà dell’area su cui insiste l’intervento, pari a circa 6.000 mq.

Il Gruppo ha inoltre sostenuto un intervento a favore del Comune di Avola, finanziando lavori di riqualificazione urbana in via Caduti di Nassirya:





realizzazione di un nuovo marciapiede e potenziamento dell’illuminazione pubblica

rifacimento del manto stradale su una superficie di 3.800 mq

creazione dell’innesto stradale tra via Nassirya e Viale Papa Giovanni II

UNO SVILUPPO CHE VALORIZZA IL TERRITORIO

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione dell’On. Dott. Luca Cannata, del Sindaco di Avola Avv. Rossana Cannata e del Sindaco di Noto Corrado Figura, che hanno preso parte al tradizionale taglio del nastro. Presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, presieduto dal Presidente Cristofero Arena, e il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, oltre al comico Sasà Salvaggio, testimonial dell’insegna SuperConveniente. La cerimonia istituzionale si è svolta giovedì 27 marzo, mentre l’apertura ufficiale al pubblico è avvenuta venerdì 28 marzo.

All’interno dell’area commerciale apre contestualmente anche un punto vendita Acqua & Sapone di 500 mq, arricchendo l’attrattività commerciale della zona.

Con questa apertura, il Gruppo Arena rafforza ulteriormente la sua presenza nel sud-est siciliano, offrendo un’esperienza di spesa moderna, conveniente e vicina alle esigenze delle famiglie.

Con l’apertura del punto vendita, sono state inserite 55 nuove risorse, a conferma dell’impegno del Gruppo nel generare occupazione stabile e di qualità sul territorio.

Il nuovo SuperConveniente di Avola accoglie i clienti tutti i giorni dalle 8:00 alle 21:00, garantendo un servizio continuativo.

NUOVE APERTURE 2025

Il punto vendita di Avola rappresenta la seconda apertura del 2025 per il Gruppo Arena, dopo l’ottimo riscontro ottenuto con l’inaugurazione del SuperConveniente di Barcellona Pozzo di Gotto. Il percorso di espansione proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura, entro giugno, del nuovo punto vendita SuperConveniente a Lascari (PA), a conferma della costante crescita della rete nel territorio siciliano.

Il Cav. Lav. Giovanni Arena, Amministratore Delegato del Gruppo Arena, ha dichiarato:

“Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Avola per la preziosa collaborazione. L’apertura del nuovo SuperConveniente di Avola rappresenta un passo importante nel nostro piano di espansione e ci avvicina a un traguardo per noi simbolico: entro il 2025 sarà per noi un orgoglio festeggiare l’apertura del 200° punto vendita. Continuiamo a investire nel territorio siciliano con l’obiettivo di creare valore, occupazione e servizi di qualità sempre più accessibili.”

default default default default default

© Riproduzione riservata