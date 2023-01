Il giovane portiere Mario Di Benedetto è il nuovo acquisto del Città di Comiso

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, è lieta di annunciare il nuovo giovane acquisto: si tratta del portiere Mario Di Benedetto, un altro tassello importante che si metterà a disposizione di mister Francesco Tudisco, e che, dopo aver partecipato al ritiro col Catania Calcio nell’estate 2022, adesso è pronto per questa nuova avventura in tinte Verdearancio.

Qui di seguito la scheda di Di Benedetto

Mario Di Benedetto

Data di nascita- 05/07/2004

Luogo di nascita- Catania

Ruolo- Portiere

Peso- Kg 70

Altezza- 1.88

Esperienze Passate: Calatabiano (Promozione); Riposto (Promozione)