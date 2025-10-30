Il Geodetico di Jungi accessibile a 196 spettatori. E’ il responso della commissione

di Pinella Drago – Vietato all’ingresso dei tifosi per delle inefficienze strutturali, ora è tornato alla fruizione. Potranno accedere alla tribuna rialzata dal piano terra solo 196 persone che siederanno sugli spalti ma non potranno affollare il piano terra dove insiste il campo di gioco. Campetto utilizzato per gare di pallamano e di pallacanestro di serie minori. La Meerkat basket Scicli, invece, continuerà a giocare le sue partite in casa in esilio, al PalaPadua di Ragusa perchè il Geodetico non è attrezzato di un adeguato parquet di gioco per le partite dalla Serie C in su.

Risolto questo problema rimane quello della dotazione di acqua calda per i servizi igienici.

Un sofisticato impianto di riscaldamento dell’acqua nel reparto docce ha risolto solo in parte il problema dell’assenza di docce adeguate. La clorazione dell’acqua non fa filtrare bene l’acqua che scorre nelle tubature tanto che esce acqua fredda. I giovani che frequentano la palestra sono costretti a non fare la doccia nei locali servizi del Geodetico. Si attende l’installazione di un’apparecchiatura che riesca a fare filtrare l’acqua ed a farla passare per l’impianto di riscaldamento delle docce. Ma per fare ciò si attende qualche piega economica da ricercare in lavori più strutturali all’interno della struttura sportiva.



© Riproduzione riservata