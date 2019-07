Il Galà dei Tesori, da Modica a Tokyo per il rilancio del Made in Italy. FOTO GALLERY - Ragusa Oggi

Il Galà dei Tesori, da Modica a Tokyo per il rilancio del Made in Italy. FOTO GALLERY

Venerdì 26 luglio presso il Modica Palace Hotel ha avuto luogo in anteprima internazionale il “Galà dei Tesori”, nuovo format di Tesori d’Italia Network per il rilancio delle eccellenze del Made in Italy.

Una serata all’insegna della qualità e della condivisione, punto di partenza per il tour globale che partirà nel 2020 dall’Italia e giungerà fino a Tokyo; grande l’entusiasmo, l’impegno e la partecipazione del territorio. Il Galà dei Tesori ha trovato l’adesione di realtà e di personalità del mondo dell’imprenditoria, della cultura, dell’arte e della comunicazione.

Giorgio Cicero, Chef del Ristorante Mùrika, ha elaborato un menù speciale, contaminando sapori e prodotti eccellenti, un percorso enogastronomico denso di tradizione e armonia fra produzioni autoctone, offerte dalle 16 aziende siciliane sponsor per il food, e quelli di provenienza nazionale, grazie al contributo dei Brand Ambassador del Network.

“Siamo molto soddisfatti degli obiettivi raggiunti; lavoriamo per rilanciare il Made in Italy sui mercati internazionali con una strategia Glocal. Abbiamo scommesso sulla Sicilia per inaugurare il “Galà dei Tesori” e siamo stati premiati dall’adesione di ben 18 imprese siciliane eccellenti. Un segnale determinante per le progettualità future a cui daremo vita sul territorio” – Riccardo D’Urso, CEO Tesori d’Italia Network e WjNetwork

Da Enna a tutto il Val di Noto, imprenditori e personalità di spicco hanno trovato un’occasione preziosa per incontrarsi e per promuoversi a livello internazionale; assegnate le prime Stelle di Tesori d’Italia a quattro aziende, quattro Tesori, ovvero Campisi Conserve, Gruppo Inventa, Ciomod e Società Agricola Palmeri per il sostegno fondamentale al territorio e alla visionaria cultura d’impresa.

Il Galà ha visto la presenza di Ernesto Carpintieri, Presidente dell’Associazione Europea per le Relazioni Culturali ed Economiche, accompagnato da Giuliana D’Antuono, General Manager di High Quality Italy, di Salvatore Campisi, di Emanuele Iemmolo del Gruppo Inventa, Ueli Breitschmid della Tenuta Palmeri, di Corrado Bellia per il Consorzio della Mandorla di Avola, solo per citarne alcuni.

Grande spazio dedicato all’arte e allo spettacolo, che ha visto l’intervento della violinista Simona Sorrentino, Music World Ambassador del Network, artista di grande rilievo, sempre più nota sulla scena internazionale; la performance Emotions in a Bubble, la band Agata Lo Certo Trio, il DJ Set a cura di Paolo Manfrè, l’intervento di live art della pittrice Doriana Pagani hanno arricchito ulteriormente la serata. Non poteva mancare il Camper Laika Carvans di Tesori d’Italia, molto gradito dagli ospiti della serata, che ha fatto da supporto logistico fondamentale e da vero e proprio set televisivo, all’interno e all’esterno, per le foto e le interviste dell’evento.

Inizia ora il nuovo percorso di Tesori d’Italia Network in Sicilia, costituito da partnership ufficiali, progetti condivisi e attività internazionali.