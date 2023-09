Il futuro del “Tantillo” a Modica è la riqualificazione. L’assessore Antonio Drago: “un geodetico per diverse discipline sportive”

Il progetto di massima, comprendente lo studio di fattibilità, è servito per accedere al bando “Fondo sport e periferie 2023” del Dipartimento ministeriale per lo sport dello scorso mese di giugno. E’ stato approvato dalla giunta Monisteri e prevede una spesa di 910 mila euro. Avviata la pratica per la partecipazione al bando pubblico chiedendo la somma di 700 mila euro mentre i restanti 210 mila euro arriveranno dal bilancio comunale nell’ambito di un co-finanziamento del progetto.

Lo stadio Tantillo di Modica, sito sulla Frigintini-Margione, ha le caratteristiche richieste nel bando.

“E’ situato nella periferia della città, versa in condizioni non generose perchè parlare di campo sportivo è proprio un voler essere generoso – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago – quindi ci è apparso opportuno, se non necessario, approfittare del bando su sport e periferie e chiedere la partecipazione per l’ottenimento dei fondi. Se entriamo nella graduatoria, e le possibilità ci sono perchè il “Tantillo” ha le caratteristiche richieste nel bando ministeriale, andremo immediatamente a redigere il progetto esecutivo. Abbiamo un punteggio alto e questo ci fa sperare”.

Al “Tantillo” cosa nascerà?

“Le previsioni sono quelle di una struttura tensostatica, il classico geodetico – dice ancora l’assessore Drago – è destinato ad essere un polivalente per discipline sportive come il calcio a 5, la pallavolo, il basket ed il tennis. Il posto dal punto di vista geografico ha tutte le caratteristiche indicate nel bando. Si trova alla periferia della città e soprattutto in una zona in cui necessita la riqualificazione ed il “Tantillo”, con le previsioni di diventare un polivalente, ne ha proprio di bisogno