Il futuro arriva in Sicilia: AI, Big Tech e imprese a confronto a Ragusa il 5 giugno

Ragusa – La Sicilia si prepara ad accogliere una delle tappe più significative del roadshow nazionale Innovation Days, il format ideato dal Sole 24 Ore per raccontare la trasformazione digitale e le nuove sfide dell’economia italiana. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno a Ragusa, all’interno del Ricca Innovation Center, sede della Ricca IT, e sarà interamente dedicato al ruolo delle imprese siciliane nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Una “Special Edition” che porterà nel capoluogo ibleo alcuni tra i massimi esperti nazionali e internazionali di innovazione, manager di aziende tecnologiche di primo piano e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale.

Il filo conduttore dell’incontro sarà il concetto di generatività, inteso come capacità delle tecnologie – in particolare dell’Intelligenza Artificiale generativa – di creare valore, trasformare processi, accelerare la crescita e rafforzare le missioni imprenditoriali. Un tema oggi più che mai centrale per le imprese, chiamate a coniugare innovazione e sostenibilità, performance e competitività.

Un evento ad alto contenuto tecnologico

I lavori si apriranno alle ore 10.00 con i saluti istituzionali del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, del presidente di Sicindustria Ragusa Giorgio Cappello e del sindaco di Ragusa Peppe Cassì.

Subito dopo, Angelo Rizzotto, responsabile Commercial Banking Customer Relationship Management Sud di Banca Ifis, presenterà un’analisi aggiornata sull’economia siciliana, evidenziando i principali trend dell’export e il ruolo crescente dell’innovazione nei processi produttivi del territorio.

L’approfondimento sul potenziale dell’Intelligenza Artificiale si articolerà in diversi interventi, tra cui quello di Rosario Faraci, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Catania, che esplorerà il legame tra AI e missione imprenditoriale. A seguire, Stefano Ricca, CEO della Ricca IT, offrirà una visione concreta su come l’AI generativa possa generare vantaggi operativi, sostenibilità e nuove opportunità per le imprese.

I protagonisti dell’hi-tech

Spazio poi ai giganti della tecnologia. Massimo Chiriatti, Chief Technical & Innovation Officer di Lenovo Italia, affronterà il tema dell’equilibrio tra timori e opportunità nell’uso dell’AI; Alessandro de Bartolo, Country Manager di Lenovo Infrastructure Solutions Group, parlerà invece dell’AI come leva per la competitività internazionale delle imprese italiane.

Interverranno inoltre Andrea Fumagalli di NVIDIA, su come spingere le performance dell’intelligenza artificiale attraverso tecnologie avanzate, e Giovanni Todaro di IBM, che si concentrerà sull’importanza della gestione dei dati per un uso efficace dell’AI nei settori pubblico e privato.

Tre focus tematici concluderanno il convegno: Antonino Lo Burgio, innovation manager, illustrerà le leve per sbloccare il potenziale digitale delle imprese; Giovanni Ponti, direttore della divisione ICT di ENEA, parlerà di ecosostenibilità e transizione energetica; infine, Serena Vaturi, COO di BAPS, approfondirà il ruolo del sostegno finanziario alla transizione digitale e verde.

Un’occasione concreta per il territorio

Innovation Days Sicilia rappresenta un’occasione di confronto e crescita reale per il sistema produttivo regionale. La possibilità di ascoltare da vicino le esperienze di aziende globali, di confrontarsi con esperti e istituzioni e di partecipare a momenti di networking rende l’evento un’opportunità unica per chi crede nello sviluppo del Mezzogiorno e nella capacità della Sicilia di essere protagonista nel panorama dell’innovazione nazionale.

La partecipazione è gratuita, ma solo in presenza e previa registrazione sul sito ufficiale dell’evento:

https://24oreventi.ilsole24ore.com/id-2025-sicilia/

