Il Fringini vince sul Misterbianco 3 a 0

Il Frigintini calcio saluta i suoi tifosi (oggi numerosi in tribuna) con un netto successo sul Misterbianco calcio. Un gol di Buscema quasi in apertura e poi una doppietta di Davide Calabrese firmano il risultato finale di 3-0 che consente di chiudere in modo gioioso -per il Frigintini- l’ultima gara interna della stagione. Che è stata giocata con buone geometrie dai rossoblù ai quali si sono opposti (con poca fortuna, però) gli ospiti che hanno trovato nell’estremo difensore rossoblù Caruso un baluardo che ha negato loro almeno il gol della bandiera. Inizio gara piacevole e gioco brioso e di ampio respiro che consente ai ragazzi di Buoncompagni di entrare spesso nell’area di rigore avversaria. All’11’ la gara di sblocca al termine di un’azione in velocità con scambi di prima con l’ultimo tocco di Sangiorgio che crossa in area di rigore del Misterbianco un pallone sul quale gioca d’anticipo Damiano Buscema che di testa fa 1-0. I rossoblù sembrano (e alla fine risulteranno) in buona giornata e le giocate di prima mettono in difficoltà gli ospiti. Che capitolano per la seconda volta al 17’ autore Davide Calabrese per il 2-0. Gara in discesa, quindi, e Mistebianco che tenta una reazione, ma al 31’ rischia di subire il terzo gol per una caparbia azione di Giurdanella, mentre al 42’ Caruso si guadagna gli applausi dei tifosi per una parata su tiro di Caruso (omonimo della squadra avversaria). In apertura di secondo tempo (8’) Giurdanella fallisce il 3-0, al 10’ Caruso compie ancora un’altra parata e al 16’ Davide Calabrese chiude definitivamente i conti con la terza rete. Al 24’ Drago a porta vuota manca il poker, imitato da Sangiorgio poco dopo. La gara non ha più nulla da dire e il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale del direttore di gara.

FRIGINTINI 3

MISTERBIANCO CALCIO 0

Frigintini: Caruso, Assenza, Pricone, Buscema, Pianese (25’ pt. Avola), Wally, Sangiorgio, Noukri, Drago (30’ st. Yusypenko), D. Calabrese (21’ st. Gambuzza), Giurdanella (13’ st Scarso). All. Buoncompagni

Misterbianco calcio: Biondi, Lauria (12’ st. R. Spina), Crimi, Ferlito, Nobile (1’ st. Acquaviva), Candiano (32’ pt. Neri), Caruso, Guerra (20’ st. Sipala), Inserra, Orofino, Nicotra (39’ pt. L. Spina). All. Currò

Arbitro: Di Pasquale di Palermo; Assistenti: Casisa e Leone di Palermo Reti: pt.11’ Buscema, pt.17’ e st. 16’ Davide Calabrese



