Il Frigintini torna alla vittoria ma strada lontana per i play off

Il Frigintini calcio Città di Modica ritorna alla vittoria. Un successo effimero perché non contribuisce a cambiare la classifica che «condanna» i rossoblù all’ottavo posto. E come abbiamo avuto modo di scrivere precedentemente è una posizione penalizzante per il potenziale tecnico dell’allenatore Samuele Buoncompagni. Play off ormai lontani, per Pianese e compagni l’obbligo di chiudere in modo onorevole la stagione e poi per i dirigenti il compito di pianificare la prossima. Gara molto deludente con il Città di Canicattini in grosse difficoltà di organico che inizia il match in modo accorto e prudente. Di contro nemmeno i rossoblù sembrano che abbiano la condizione per dettare il ritmo di gioco; che rimane latitante. Nonostante ciò al 4’ Sangiorgio colpisce il palo esterno e una conclusione di Buscema dà l’illusione del gol: ma è solamente esterno della rete. Gol che arriva al 12’ con Simone Drago. Poi al 21’ una parata di Ruffino e al 29’ Giurdanella da buona posizione non inquadra lo specchio della porta; che lo centra ancora Simone Drago al 33’ per il 2-0. Risultato con il quale si va negli spogliatoi per il riposo. Al rientro in campo quasi subito il gol di Bruno per gli ospiti di testa per il 2-1, che dà morale e forza agli ospiti. Nonostante il ritmo blando è sempre il Frigintini a fare la partita e manca il gol del 3-1 con Sangiorgio e al 34’. Come spesso accade gol mancato gol subito e al 38’ su un calcio di rigore gli ospiti raggiungono il pareggio. Sembra un’altra domenica amara per i rossoblù, ma al 41’ su angolo calciato da Buscema è Barresi appostato sul secondo palo a schiacciare di testa il pallone in rete per il 3-2. Al 45’ lo stesso Barresi colpisce il palo esterno e al 48’ Sangiorgio non realizza il 4-2 dopo essersi trovato solo davanti al portiere ospite. Poi il finale nervoso, ma il risultato non cambia più.

FRIGINTINI 3

CITTA’ DI CANICATTINI 2

Frigintini: Ruffino, Blandino, Lania (37’ F. Calabrese), Buscema, Pianese, Wally, Sangiorgio, Avola (63’ Scarso), Drago (72’ Yusypenko), Fusca, Giurdanella (46’ Barresi). In panchina: CarusoRosa, Assenza, Noukri, D. Calabrese. All. Samuele Buoncompagni

Città di Canicattini: Casertano, Gozzo, Lentini (18’ Loreto), Borzì, Mirabella, Bruno, Elashmamy (52’ Ceesay, Notturno (81’ Vitelli), Sidibe (71’ Palmeri), Randazzo, Basile. All. Francesco Insanguine

Arbitro: Lorenzo Motta (Siracusa), Assistenti: Gulisano e D’Agostino (Acireale).

Reti: primo tempo 12’, 33’ Simone Drago; secondo tempo 7’, 38’ Bruno, 41’ Barresi



