Il Frigintini Calcio torna alla vittoria

Dopo tre sconfitte consecutive e la sosta per le festività di fine anno per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica arriva la prima vittoria del nuovo anno. Successo che coincide con la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione che consente all’undici di Samuele Buoncompagni di tenere il passo delle prime in classifica generale. Una vittoria a suon di gol contro un avversario e ragazzi da lodare per lo spirito con il quale scendono sul terreno di gioco consapevoli che hanno pochi mezzi a disposizione per potersi opporre. Così la cronaca dei 90’ di gioco è concentrata tutta sulla realizzazione delle reti che sono stati ben nove. Inizio subito a tutto gas per i rossoblù che già al 4’ con Sella falliscono il vantaggio. Lo stesso rossoblù si rifà al 10’ con un tiro a giro di sinistro che beffa l’estremo difensore ospite. Al 13’ è Drago a fare il bis dono uno scambio con Sella. Il 3-0 lo firma Barresi al 18’. Gli ospiti fanno poca resistenza e così le occasioni da rete fioccano. Sella realizza il poker al 30’ e poco dopo Barresi e Giurdanella non riescono a spingere il pallone oltre la linea di porta. Il quinto gol arriva al 35’ al termine di un’azione caparbia di Drago che duetta con Barresi e pallone in rete. Al 38’ Barresi fallisce un’altra opportunità da gol che è solo rimandato di qualche attimo perché da un cross dalla destra Drago anticipa i difensori e fa il 6-0. Prima della chiusura dei primi 45’ è ancora Simone Drago a portare a 7 le reti dei rossoblù che vanno al riposo con un eloquente 7-0. Partita senza storia e i secondi 45’ è puramente una formalità la ripresa del gioco. Si gioca al piccolo trotto con Giurdanella che cerca in tutti i modi di scrivere il proprio nome nella lista dei marcatori. Contribuisce alla realizzazione del gol numero 8 per il Frigintini realizzato ancora da Mario Barresi. Al 33’ però Giurdanella ci riesce e timbra il cartellino dei marcatori con il gol numero 9. L’impegno dei giallorossi ospiti di realizzare almeno il gol della bandiera non viene premiato e al 45’ esatto Cristina Di Mauro (arbitro) sancisce la fine del match.

FRIGINTINI 9

VIRTUS ISPICA 2020 0

Frigintini: Gianchino, Blandino, Ravalli, Buscema (51’ Firera), Pianese, Assenza (46’ Pricone), Giurdanella, Avola, Barresi, Drago (57’ Scarso), Sella (46’ Gambuzza). In panchina: Ruffino, F. Calabrese, Wally, Sangiuorgio. All. Samuele Buoncompagni

Virtus Ispica: Rosa, El Khrachif, Di Stefano, Di Pietro, Adamo, Floridia, Agosta, Migliorino, Moltisanti, Said, Solarino (46’ Lauretta)

Arbitro: Cristina Di Mauro Sez. Aia Acireale; Assistenti: Sergio Privitera (Ct), Angelo Gulisano (Acireale) Reti: 10’, 30’ Sella; 13’, 35’, 40’ Drago; 18’, 39’, 63’ Barresi; 78’ Giurdanella. Dopo tre sconfitte consecutive e la sosta per le festività di fine anno per i rossoblù del Frigintini calcio Città di Modica arriva la prima vittoria del nuovo anno. Successo che coincide con la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione che consente all’undici di Samuele Buoncompagni di tenere il passo delle prime in classifica generale. Una vittoria a suon di gol contro un avversario e ragazzi da lodare per lo spirito con il quale scendono sul terreno di gioco consapevoli che hanno pochi mezzi a disposizione per potersi opporre. Così la cronaca dei 90’ di gioco è concentrata tutta sulla realizzazione delle reti che sono stati ben nove. Inizio subito a tutto gas per i rossoblù che già al 4’ con Sella falliscono il vantaggio. Lo stesso rossoblù si rifà al 10’ con un tiro a giro di sinistro che beffa l’estremo difensore ospite. Al 13’ è Drago a fare il bis dono uno scambio con Sella. Il 3-0 lo firma Barresi al 18’. Gli ospiti fanno poca resistenza e così le occasioni da rete fioccano. Sella realizza il poker al 30’ e poco dopo Barresi e Giurdanella non riescono a spingere il pallone oltre la linea di porta. Il quinto gol arriva al 35’ al termine di un’azione caparbia di Drago che duetta con Barresi e pallone in rete. Al 38’ Barresi fallisce un’altra opportunità da gol che è solo rimandato di qualche attimo perché da un cross dalla destra Drago anticipa i difensori e fa il 6-0. Prima della chiusura dei primi 45’ è ancora Simone Drago a portare a 7 le reti dei rossoblù che vanno al riposo con un eloquente 7-0. Partita senza storia e i secondi 45’ è puramente una formalità la ripresa del gioco. Si gioca al piccolo trotto con Giurdanella che cerca in tutti i modi di scrivere il proprio nome nella lista dei marcatori. Contribuisce alla realizzazione del gol numero 8 per il Frigintini realizzato ancora da Mario Barresi. Al 33’ però Giurdanella ci riesce e timbra il cartellino dei marcatori con il gol numero 9. L’impegno dei giallorossi ospiti di realizzare almeno il gol della bandiera non viene premiato e al 45’ esatto Cristina Di Mauro (arbitro) sancisce la fine del match.

FRIGINTINI 9

VIRTUS ISPICA 2020 0

Frigintini: Gianchino, Blandino, Ravalli, Buscema (51’ Firera), Pianese, Assenza (46’ Pricone), Giurdanella, Avola, Barresi, Drago (57’ Scarso), Sella (46’ Gambuzza). In panchina: Ruffino, F. Calabrese, Wally, Sangiuorgio. All. Samuele Buoncompagni

Virtus Ispica: Rosa, El Khrachif, Di Stefano, Di Pietro, Adamo, Floridia, Agosta, Migliorino, Moltisanti, Said, Solarino (46’ Lauretta)

Arbitro: Cristina Di Mauro Sez. Aia Acireale; Assistenti: Sergio Privitera (Ct), Angelo Gulisano (Acireale) Reti: 10’, 30’ Sella; 13’, 35’, 40’ Drago; 18’, 39’, 63’ Barresi; 78’ Giurdanella.