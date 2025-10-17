Il film su Fratel Biagio Conte si farà. Trovati nelle pieghe del bilancio regionale i fondi necessari

Fondi che non saranno destinati solo a questo lavoro cinematografico che andrà a raccontare la vita di Fratel Biagio Conte, il missionario laico fondatore a Palermo della Missione di Speranza e Carità morto il 12 gennaio del 2023 lasciando una scia di santità a Palermo, nell’isola e nel mondo. I fondi serviranno anche per altri lavori. Ad annunciare in queste ore l’esistenza delle capacità finanziarie richieste e necessarie per soddisfare i bisogni della filmografia isolana è stato lo stesso presidente Renato Schifani. “Una bella notizia. A seguito di una verifica dei capitoli di spesa del bilancio dell’Assessorato al turismo siamo riusciti a trovare cinque milioni di euro per finanziare la produzione di film in Sicilia – ha annunciato il governatore in un video su facebook – una grande soddisfazione, perchè tra i progetti che potranno essere sostenuti c’è anche il famoso film di Biagio Conte. Un segno concreto di attenzione verso una figura che ha rappresentato solidarietà, amore, speranza per la città e per gli ultimi“.

La Sicilia pronta ad attrarre case di produzione nazionali e internazionali come fa oramai da diversi anni.

“Dall’avvio della legislatura ad oggi abbiamo destinato oltre 25 milioni di euro in questo settore. L’obiettivo è di attrarre sempre di più case di produzione nazionali e internazionali, ma anche quello di rafforzare le imprese locali e sostenere quelle opere che contribuiranno a valorizzare il territorio, la cultura, la storia e l’identità della Sicilia – ha commentato Elvira Amata, assessore regionale al Turismo – questo governo ha sempre creduto nel segmento del turismo cinematografico come veicolo di promozione del nostro territorio“.

