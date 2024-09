Il dono di Raffaela per la missione in Madagascar: in sua memoria, un ecocardiografo di ultima generazione

Il 26 maggio scorso, l’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica ha subito una dolorosa perdita con la scomparsa di Raffaela Bonomo, un’infermiera della sala operatoria di Ortopedia, molto amata e rispettata da colleghi e pazienti. In sua memoria, medici, infermieri e tutto il personale sanitario del reparto hanno deciso di onorarla compiendo un gesto di grande generosità: la donazione di un ecocardiografo di ultima generazione alla missione per l’ambulatorio da campo in Madagascar.

La cerimonia di consegna del dispositivo si è svolta in un’atmosfera di sobria commozione, alla presenza dei familiari di Raffaela e di alcune figure chiave dell’ospedale e della missione umanitaria. Tra loro, il direttore sanitario dell’ospedale, Piero Bonomo, il capo della delegazione umanitaria in Madagascar, il dottor Walter Morale, e l’infermiere delegato Gianni Falla, che hanno accolto il dono con profonda gratitudine.

L’ecocardiografo donato è fondamentale per le diagnosi in Madagascar

Il direttore Bonomo ha sottolineato il grande cuore del personale dell’ospedale, capace di estendere la propria umanità ben oltre i confini locali, fino a raggiungere un luogo così lontano e bisognoso come il Madagascar, dove il sistema sanitario è estremamente carente. Anche il direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha elogiato l’iniziativa, rimarcando come questo gesto di concreta solidarietà rappresenti un esempio per le nuove generazioni, un modo per ricordare Raffaela Bonomo non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo profondo impegno umano.

L’ecocardiografo donato, fondamentale per la diagnosi e il trattamento delle malattie cardiache, sarà una risorsa preziosa per le popolazioni del Madagascar, che spesso non hanno accesso a cure mediche adeguate. Grazie a questo atto di altruismo e solidarietà, il ricordo di Raffaela Bonomo continuerà a vivere, incarnando un esempio duraturo di umanità e dedizione professionale che rimarrà scolpito nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

