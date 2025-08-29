Il diploma nel 1996: si ritrovano a Scicli dopo 29 anni

Ritrovarsi e raccontarsi. Con questo spirito reunion ieri sera per un bel gruppo di quella 5BS dell’Istituto tecnico commerciale di Scicli. Per motivi familiari di compagni di scuola ne sono mancati alcuni ma per quelli che hanno dato vita all’incontro è stato un susseguirsi di ricordi. All’insegna della cordialità e della voglia di stare insieme hanno fatto un passo indietro, come in tutte le riunioni che si rispettano. Un rito, oramai, il ritrovarsi per consumare un gelato, una granita o una cena andando indietro nel tempo. Ed è quello che è accaduto per i ragazzi di quella quinta classe del Commerciale, all’epoca fresco di istituzione per dare la possibilità in città di frequentare questo indirizzo di studi che, un tempo, aveva la sua “casa” a Modica. Appuntamento al 30° anniversario che sarà festeggiato il prossimo anno, nel 2026.

I presenti alla reunion: Mimmo Miceli, Chiara Iurato, Cinzia Asta, Carmela Garolafo, Angela Carbone, Alessandra Carbone, Simona Drago, Francesca Donzella, Manuela Buscema, Jenny Giuca, Elisa Arrabito, Maria Liuzzo e Fabiola Gianni.

