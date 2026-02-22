Il derby tra Vittoria e Modica finisce in parità. L’omaggio dei tifosi al piccolo Domenico

L’omaggio dei tifosi al piccolo Domenico, il bambino di Nola morto dopo un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di Napoli.

Sugli spalti gremiti di tifosi per il derby ibleo del campionato di Eccellenza tra Vittoria e Modica spicca lo striscione dedicato al piccolo morto questa mattina. Sui lenzuoli bianchi i tifosi hanno scritto: “Per colpa di una sanità incompetente, sei stato tu a pagare le conseguenze. RIP piccolo Domenico”. Un altro striscione con l’omaggio al piccolo è anche sulla curva presidiata dagli ultras del Vittoria “Curva Turi Ottone” recita “Giustizia per Domenico”.

Spalti strapieni per un derby molto atteso tra due squadre che si trovano al primo e al secondo posto nel campionato di Eccellenza. Il Modica viaggia a sirene spiegate e dopo un’incredibile serie di 17 vittorie consecutive ha ora inanellato tre pareggi che hanno ridimensionato il grande vantaggio accumulato. Un vantaggio che però, per il momento, appare incolmabile, anche se alle sue spalle il Vittoria ha ripreso a macinare gioco e risultati. Il Modica dovrebbe vincere il campionato con largo anticipo. Il Modica, con 58 punti mantiene un netto vantaggio sul Vittoria che ne ha 43. Seguono Avola, Messana e un generoso e inatteso Mazzarrone che – se il campionato finisse oggi – conquisterebbe comunque un posto nei play off. Oggi ha vinto fuori casa contro il Rosmarino. Un risultato non da poco e veramente inatteso ! Nell’Avola grande protagonista Dos Santos (ex del Vittoria che ha segnato i due gol che hanno consentito di battere il Viagrande:

Nel derby disputato al “Gianni Cosimo” le due squadre hanno pareggiato. Il risultato di zero a zero però non deve trarre in inganno perché le formazioni allenate da Filippo Raciti e Tonino Figliomeni in campo hanno dato tutto. Ma le due squadre si temevano e i difensori sono stati bravi a chiudere tutti gli spazi, anche il centrocampo ha supportato la difesa. Le due squadre hanno avuto alcune buone occasioni, ma il risultato di parità è giusto, anche se i tifosi avrebbero atteso il gol.

