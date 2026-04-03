Il derby è di Ragusa, la Passalacqua mette il +20 e “controlla” il ritorno di Alcamo

La Passalacqua dopo una prima frazione in cui ha preso le misure, nel secondo quarto si scatena, spinge il piede sull’acceleratore, mette 20 punti tra sé e le avversarie, divario che la Sicily by car Alcamo non riuscirà più a recuperare. E’di Ragusa il derby siciliano

La cronaca. Sono Kraujunaite e Nielacna a trascinare Alcamo nei primi dieci di gioco, con Ragusa che ricuce con puntualità con Consolini, Mazza e Moriconi ma stenta a servire sotto Johnson. Un tempo senza grandi emozioni – eccetto la tripla di Narviciute – ma dopo la prima pausa, la Passalacqua sembra rigenerata. Inaugura Grattini, seguono Labanca e Mazza; nei primi cinque minuti del quarto, Alcamo riesce ad andare a segno solo ai liberi. Poi quattro punti in fila di Kraujunaite riportano Alcamo a -1. Ragusa si accende; Cedolini infila due bombe in sequenza, inframezzate da un libero di Consolini e due punti di Johnson che prende ritmo e non spreca nulla. Ancora un tiro dall’arco grande di capitana Consolini e altri 6 punti di Johnson assieme alla zampata di Mazza portano in 4 minuti le padrone di casa al riposo grande con un +19 che lascia attonite le avversarie. Al rientro dal riposo grande ancora Johnson con Consolini a smuovere il tabellone e non basta una Kraujunaite sempre centrata, alla rimonta di Alcamo che soffre sia sotto canestro con la svedese di Ragusa protagonista assoluta, ma subisce anche la difesa della Passalacqua. Si inizia l’ultimo quarto con le padrone di casa a +14. Partita ancora aperta, Alcamo non si arrende. Prova sotto canestro a inserire Thiam su Johnson. Poi, tenta con l’esperienza di Sarni; Tempia mette due triple ma non sono sufficienti a colmare il divario nonostante Ragusa perda un po’di lucidità. Ultimi due minuti “pericolosi” per le padrone di casa. Alcamo risale fino al -5 con Sarni e Vella ma Consolini, Johnson e Moriconi chiudono il match fissando il risultato sul 68-59 finale

“Primo e ultimo quarto abbiamo concesso troppo. Nella parte centrale del match invece, un’altra partita; abbiamo schiacciato il piede sull’acceleratore, abbiamo difeso, abbiamo trovato i vantaggi che sapevamo di trovare. L’abbiamo portata a casa, ed era una partita importante anche per il posizionamento in classifica. Il derby è nostro”, commenta a caldo Mara Buzzanca, coach Passalacqua. Ora iniziano i play off e questo era un test importante. “Dobbiamo tenere il buono e rivedere alcune cose – conclude Buzzanca -. Di certo l’atteggiamento giusto è quello che abbiamo messo in campo il secondo e terzo quarto, con ritmo, intensità offensiva e difensiva”.

“Brave a gestire l’irruenza delle avversarie – dice Gianstefano Passalacqua – e a mettere in campo tutta la nostra esperienza e classe che ci hanno permesso portare a casa questa partita, direi meritatamente. Ora iniziano i play off che sono di norma un altro campionato. Davanti avremo San Giovanni Valdarno; zero a zero, si comincia!”

La seconda frazione di gioco è stata la chiave di volta del match: “Abbiamo regalato il secondo quarto – dice coach Vincenzo Ferrara – e recuperare è stato difficile, dobbiamo ripartire dalla reazione anche se oggi è stata un po’tardiva. Ora ci godiamo i play off che a un certo punto della stagione per noi sembravano irraggiungibili”.

Passalacqua – Alcamo 68-59

Il tabellino

16-15; 44-25 (26-10); 54-40 (12-15); 68-59 (14-19)

*Passalacqua*: Mallo ne, Consolini 13, Cedolini 8, Mazza 7, Moriconi 8, Narviciute 3, Olodo, Grattini 2, Di Fine, Labanca 4, Johnson 23. All.Buzzanca

*Alcamo:* Caliendo ne, Nikolic 5, Tempia 8, Mitreva, Russo 4, Schena 3, Vella 8, Thiam, Sarni 6, Nielacna 6, Kraujunaite 19. All. Ferrara

*Note. *Tiri da due: Ragusa 20/41 (48%) Alcamo 18/42 (42%); Tiri da tre: Ragusa 7/24 (29%), Alcamo 4/14 (28%); Tiri liberi: Ragusa 7/11 (63%) Alcamo 11/18 (61%); Rimbalzi: Ragusa 38, Alcamo 40: Palle perse Ragusa 14, Alcamo 22 ; Palle recuperate Ragusa 8, Alcamo 8; Assist Ragusa 15, Alcamo 8 .

*Arbitri*: Matteo Migliaccio di Catanzaro e Andrea Parisi di Catania



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