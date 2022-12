Il cuciniere Luca Pappagallo approda a Ragusa con lo Spadellata Tour

Non chef, ma «cuciniere curioso». Si definisce Luca Pappagallo, professionista dei fornelli, in questi giorni in tour per l' Italia con un interessante progetto on the road che approda in Sicilia, martedì 6 dicembre a Ragusa, presso la libreria Ubik. Star dei social con "Casa Pappagallo" (su YouTube, Facebook e Instagram con centinaia di migliaia di follower), pioniere della cucina sul web (nel 1999 fondò Cookaround, uno dei primi siti italiani sull' argomento) e volto di Food Network col programma "In cucina con Luca Pappagallo", il cuoco di Grossetosta toccando diverse città della nostra Penisola con il suo "Spadellata Tour", per celebrare l' uscita dell' ultimo libro "Tutti i sapori di Casa Pappagallo", edito da Vallardi e già in vetta alle classifiche dei più venduti. Un' iniziativa che è molto più di un semplice firmacopie. L' incontro col pubblico non finisce infatti con autografi e complimenti, ma prosegue nelle piazze vicino alle librerie, con lo stesso Pappagallo che cucina per i suoi ammiratori.











«I miei nonni sono sempre stati dei giramondo, attenti e curiosi osservatori e assaggiatori delle cucine dei paesi che visitavano. Nei miei ricordi d'infanzia ai profumi delle ricette toscane si mischiano gli odori misteriosi delle spezie, delle preparazioni insolite, delle ricette di luoghi lontani e vicini riportate a casa insieme ai souvenir e alle cartoline. Seguendo le orme di famiglia, ho inserito in questo libro le ricette della grande tradizione italiana e regionale, ma anche rivisitazioni, preparazioni, piatti tipici che vanno dalla Grecia al Perù alla Libia in cui riscoprirete pesce, carne e verdure in golosità sorprendenti ma sempre all'insegna della cucina di casa.»