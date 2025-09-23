Il Costaiblea e Marina di Ragusa portano bene: “Familia” di Francesco Costabile candidato all’Oscar. VIDEO

Grande soddisfazione per il cinema italiano e per il territorio ibleo: il film Familia di Francesco Costabile è stato scelto come candidato italiano agli Oscar. Una notizia che rende ancora più speciale la recente partecipazione del regista al Costaiblea Film Festival, tenutosi a Marina di Ragusa, dove aveva presentato in anteprima il suo lavoro davanti a un pubblico entusiasta.

Il festival, diretto dal regista Vito Zagarrio – tra l’altro docente di Costabile al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma – ha registrato una partecipazione record, confermandosi come appuntamento di riferimento per il cinema d’autore nel Sud Est siciliano. La presenza di Costabile ha aggiunto un valore emotivo alla kermesse, trasformando Marina di Ragusa in un piccolo centro di attenzione internazionale.

Familia, film che racconta in maniera intensa e autentica le dinamiche familiari e i legami che definiscono le nostre vite, ha conquistato critica e pubblico, convincendo la giuria a selezionarlo come candidato per la prestigiosa statuetta americana. La candidatura agli Oscar rappresenta non solo un riconoscimento per il talento di Costabile, ma anche una straordinaria vetrina per la Sicilia e per il Costaiblea Film Festival, che continua a portare fortuna ai suoi ospiti.

“Vedere Francesco qui a Marina di Ragusa, e oggi ricevere la notizia della candidatura, è motivo di orgoglio”, ha commentato Zagarrio. Al festival Costabile aveva ricevuto, dalle mani dell’assessore comunale alle Pari Opportunità, Elvira Adamo, il Premio Mazzarelli “Nuovo cinema italiano”.

Con Familia, il cinema italiano torna così al centro della scena internazionale, portando con sé anche un po’ del calore e dell’energia di un festival ibleo.

VIDEO INTERVISTA A COSTABILE

