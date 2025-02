Il Convento della Croce a Scicli protagonista della 36° giornata internazionale della Guida turistica

E’ uno dei complessi conventuali più interessanti ed affascinati del Val di Noto, ricco di storia e di bellezza, eretto nel Quattrocento per ospitare i frati cordigeri nella loro venuta in Sicilia. Ed il Convento della Croce è uno dei luoghi scelto per celebrare la conoscenza di un territorio. Ad organizzare l’evento per domenica prossima sono Visit Vigata ed ARGS acronimo di Associazione regionale guide Sicilia ospiti del Parco archeologico Kamarina e Cava Ispica che racchiude assieme agli altri siti il Convento della Croce situato sullo sperone di roccia che sovrasta il quartiere di San Bartolomeo e quello di Altobello e San Giuseppe. Gli organizzatori accompagneranno gli ospiti a partire dalle ore 10. Si potrà visitare il convento ma anche gli esterni con vista su panorami di grande interesse storico e naturalistico, uno fra tutti il complesso delle grotte di Chiafura nella fiancata della collina difronte.

