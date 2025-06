Il Convento del Rosario rivive tra risate, misteri e giochi d’altri tempi

Lo scorso anno è stato un…successone. Oggi torna la proposta con la seconda edizione voluta dalla cooperativa Agire. “Questa iniziativa riporterà il suggestivo Convento del Rosario di Scicli ad essere spazio gioco per le attività ludico-ricreative e istruttive in grado di coinvolgere già l’anno passato grandi e piccini e con un occhio di riguardo alle famiglie – spiega Emanuele Caschetto della cooperativa Agire – i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti e le storie celate all’interno del convento domenicano in una maniera del tutto originale, attraverso i giochi di una volta.

© Riproduzione riservata