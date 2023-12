Il Consiglio comunale di Ragusa ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Permetterà maggiori manutenzioni in città

Giovedì scorso 21 dicembre il Consiglio comunale ha approvato il Documento di Programmazione e il Bilancio di previsione 2024-2026.

“L’approvazione del Bilancio preventivo entro i termini di legge – afferma il sindaco Peppe Cassì – è stata una prassi instaurata già nello scorso mandato. Quest’anno si sono ulteriormente anticipati i tempi: per la prima volta, infatti, al Comune di Ragusa il Bilancio è stato approvato in Giunta a novembre ed il Consiglio Comunale prima di Natale.

Ciò vuol dire che, avendo la piena disponibilità delle risorse finanziarie, già dal primo gennaio “la macchina comunale” potrà girare a pieno regime, attuare nell’arco del triennio le necessarie assunzioni di personale e dare concretezza alla nostra programmazione.

Nel Bilancio sono infatti dettagliate le azioni programmatiche, i corrispondenti obiettivi operativi e i prospetti delle missioni di spesa che consentiranno, in qualsiasi momento, di avere lo stato di attuazione dei programmi tra cui, ad esempio, il piano triennale delle opere pubbliche e tutte le opere relative al PNRR.

Sono indicati anche gli obiettivi della nuova Area urbano funzionale del programma PO Fesr 2021-2027 che vede il Comune nella veste di capofila, impegnato insieme ad altri Comuni della provincia per nuovi investimenti in opere pubbliche e di sviluppo territoriale.

È un bilancio che ha stanziato maggiori risorse per il verde pubblico, manutenzioni, contrade cittadine, emergenza abitativa, impianti sportivi, edifici comunali, ulteriori risorse per refezione scolastica, viabilità ed infrastrutture stradali, nuovi corsi di laurea, estensione dei processi informatici”

L’assessore al bilancio Giovanni Iacono, estremamente soddisfatto, dichiara: “Ringrazio dirigente ed uffici finanziari, il Consiglio Comunale per l’esame e l’approvazione perché, come avvenuto in questi ultimi anni, avere i bilanci approvati entro i termini, riportare in avanzo i conti, dimezzare i residui passivi, migliorare i residui attivi, il recupero tributario, avere una tempestività di pagamenti (nell’ultimo rendiconto di 21 giorni) hanno consentito alla città di Ragusa, ai fornitori di servizi, all’intera attività amministrativa di operare in maniera efficace e non con le limitazioni e penalizzazioni previste nei casi di esercizio provvisorio. Il bilancio approvato renderà anche agevole la realizzazione dell’investimento previsto nel 2024 di oltre 69 milioni in conto capitale, tutti interventi ed opere pubbliche sulla città con evidenti positivi risvolti economici e sociali per tutta la comunità”.