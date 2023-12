Il consigliere comunale Bennardo minacciato da collaboratore del sindaco. L’annuncio in Consiglio

Il consigliere comunale Federico Bennardo sarebbe stato minacciato verbalmente, con forse anche la promessa di una violenza fisica, da un collaboratore stretto del sindaco Peppe Cassì, il suo capo di gabinetto. E’ quanto ha rilevato lo stesso consigliere comunale oggi pomeriggio in Consiglio comunale intervenendo in aula a chiarimento di un precedente intervento del consigliere comunale Peppe Podimani che aveva riferito di voci di corridoio che riportavano, appunto, uno scontro ai danni di un consigliere comunale.

E’ stato Bennardo a chiarire che il consigliere in questione era proprio lui e che ad averlo minacciato era stato il capo di gabinetto del sindaco. Bennardo ha anche chiesto in aula se erano queste le “conseguenze” a cui fece riferimento il sindaco Cassì nella nostra intervista in diretta quando fu eletto il presidente del Consiglio comunale e Bennardo voto in modo differente rispetto alla maggioranza. In aula ha risposto il sindaco Cassì chiarendo che le conseguenze a cui aveva fatto riferimento era solo di natura politica.

Cassì ha detto anche di aver avuto conoscenza dell’episodio di cui ha parlato Bennardo e ha aggiunto che il suo collaboratore aveva poco dopo chiesto scusa rispetto a quella che aveva ritenuto essere una provocazione che lo aveva oltremodo innervosito. Bennardo ha anche annunciato di aver chiesto, tramite pec, una risposta ufficiale da parte del sindaco. Dopo queste dichiarazioni in Consiglio sono scoppiate le polemiche e i lavori sono stati temporaneamente sospesi.