Il Comune di Ragusa intitolerà una via al professor Salvatore Dimartino, storica figura culturale

Sabato 11 febbraio 2023 alle ore 11 il Comune di Ragusa intitolerà una strada al Prof. Salvatore Dimartino. Figura storica degli ambienti culturali della Ragusa del dopoguerra, fu anche preside.

Di lui gli studenti ricordano la grandissima cultura e la passione per il sommo poeta.

SALVATORE DIMARTINO: LA VIA SI TROVERA’ IN CONTRADA GATTO CORVINO



Il comune di Ragusa ha deliberato lo scorso anno la nuova toponomastica ed ha previsto di intitolare una nuova strada, esattamente al strada n. 503 c.da Gatto Corvino.

Il figlio Michelangelo, accreditato professionista del settore finanziario, ci ricorda la figura del padre, immaginando di poter scrivere una lettera al padre stesso. Pubblichiamo uno stralcio della lettera che abbiamo ritenuto di poter condividere con il pubblico.

SALVATORE DIMARTINO: IL RICORDO DEL FIGLIO MICHELANGELO

“L’occasione me la dà il fatto che stiamo per intitolarti una via in virtù del formatore-educatore che sei stato, prevalentemente come professore di lettere e poi anche come Preside.

Ho preso l’iniziativa di fare questa richiesta di intitolazione spinto dai racconti e dai ricordi che i tuoi ex alunni, più o meno anziani, più o meno bravi, più o meno studiosi mi hanno fatto in questi lunghi anni in ogni occasione di incontro.

Ricordano l’ironia dei primi minuti di lezione riservata ai più “mastrisi” o il lunedì mattina all’Inter se aveva vinto, altrimenti non si parlava di calcio, per poi passare con un colpetto al sigaro tanto amato e col cambio dello sguardo alla lezione; e allora i loro ricordi vanno alla tua recitazione della Divina Commedia a loro dire drammatica, intensa, commovente ed emozionante.

Che peccato non avervi mai assistito!

Ci hai lasciato insegnamenti e valori che vivono in noi che hai formato, ancora dopo tanti anni, quali la rettitudine, la coerenza, la libertà intellettuale e di pensiero, la disponibilità verso gli altri ed in particolare verso i più umili.”