Il Comune di Pozzallo cede al Libero Consorzio la circonvallazione. Passaggio necessario per i lavori

E’ l’unica via per poter andare avanti e realizzare i lavori di messa in sicurezza nella circonvallazione. Per due motivi: perchè l’ente pozzallese non ha i soldi per intervenire con le opere di ripristino della strada, attualmente chiusa al traffico con grandi disagi per la città alle prese con una gran mole di movimento veicolare sia con mezzi leggeri che con mezzi pesanti e perchè il Libero Consorzio comunale di Ragusa, non essendo proprietario della strada, non può legalmente intervenire nonostante abbia i fondi per farlo. La soluzione è stata individuata durante l’incontro di ieri che il sindaco Roberto Ammatuna accompagnato dall’assessore Giovanni Zacco ha avuto nella sede del Libero Consorzio comunale di Ragusa ha avuto con l’ingegnere Carlo Sinatra ed il direttore generale Nitto Rosso.

“Di ritorno da Ragusa abbiamo già preparato la delibera di giunta che approveremo nella seduta di oggi che avrà il nostro esecutivo – spiega Roberto Ammatuna – in questo momento sarà una consegna provvisoria dell’arteria. Il Libero Consorzio, unico depositario di fondi utilizzabili per questi interventi, avrà così la strada aperta per avviare una perizia ed una gara di appalto per intervenire e metterla in sicurezza. La seconda fase prevede un altro passaggio: ci sarà, infatti, un altro atto deliberativo del Libero Consorzio con il quale verrà stabilito come la strada in questione passa dalla proprietà comunale a quella dell’ex provincia di Ragusa perchè è un’arteria che collega strade importanti. Entro la fine dell’anno credo che questa procedura di passaggio Comune-Libero Consorzio verrà definita. Oggi intanto, con l’approvazione dell’atto deliberativo di giunta, si avvia la procedura della consegna provvisoria per permettere l’avvio dei lavori con fondi dell’ente di viale del Fante dopo la gara di appalto. Per questa estate avremo ancora traffico in città ma credo che entro la fine dell’anno tutto sarà finito”.

