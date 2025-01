Il comisano Biagio Barone nel film “L’abbaglio” accanto a Toni Servillo, Ficarra e Picone

Il nuovo film di Roberto Andò, “L’abbaglio”, ambientato durante il periodo storico dello sbarco dei Mille, si preannuncia come un’opera che intreccia la narrazione di un importante evento storico con temi universali quali l’onore, l’amicizia e la rivalsa. Tra gli attori protagonisti, oltre ai celebri Toni Servillo e Ficarra e Picone, spicca il nome del comisano Biagio Barone, che conferma il suo talento nel panorama cinematografico.

Da Caos in poi, Biagio Barone ha dimostrato il suo valore artistico, e questa è un’ulteriore occasione per apprezzare la sua bravura. La pellicola promette di essere un’opera da non perdere, sia per l’alta qualità del cast che per la profondità della storia raccontata.

