Il collegamento gratuito HyBus per Ibla diventa quotidiano

Il servizio gratuito HyBus, che permette di raggiungere nel week end Ragusa Ibla gratuitamente, per tutto il mese di settembre diventa quotidiano. Si è deciso di estendere il collegamento gratuito HyBus diretto da Piazza del Popolo a Largo SS. Trovato. Questo collegamento sarà disponibile tutti i giorni dalle 13.00 alle ore 00.00 e, in aggiunta, il venerdì, nei giorni festivi e prefestivi dalle 13.00 alle 02.00.

INSIEME A HYBUS ANCHE IL SERVIZIO AST

Inoltre, insieme al servizio Ast, che ha potenziato i collegamenti da e per Ibla, si sta lavorando per rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente, incoraggiando le persone a utilizzarlo abitualmente. L’obiettivo è quindi quello di ridurre la dipendenza dai mezzi privati e promuovere un sistema di trasporto pubblico più sostenibile e accessibile per tutti i cittadini.