Il coaching per lo sviluppo della classe imprenditoriale: aperte le iscrizioni per il corso gratuito organizzato dal Living Lab “Smart Sustainable Destination”

La Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il corso “La metodologia del coaching per lo sviluppo della classe imprenditoriale” nell’ambito delle attività del Living Lab “Smart Sustainable Destination” (SSUD). Questo corso offre un’opportunità di formazione gratuita e si propone di introdurre la metodologia del coaching come strumento per migliorare la gestione aziendale, realizzare cambiamenti strategici, raggiungere obiettivi, motivare e trattenere i talenti.

IL CORSO

Il corso sarà tenuto dalla dott.ssa Ivana La Pira, una coach certificata ICF a livello internazionale (MCC-ICF), ed avrà una durata complessiva di 24 ore distribuite su 6 giornate da 4 ore ciascuna. I contenuti del corso saranno suddivisi in tre moduli: il primo modulo si concentrerà sui fondamenti del coaching, la definizione degli obiettivi e lo sviluppo di approcci specifici per gestire le emozioni. Il secondo modulo affronterà la gestione delle attività con un approccio coaching e il monitoraggio dei progressi. Il terzo e ultimo modulo si concentrerà sulla gestione dei collaboratori e del business, nonché sulla verifica del raggiungimento dei risultati.

Sono previste due edizioni del corso, una in presenza con inizio il 14 settembre e una in modalità online a partire dal 18 ottobre. Ogni edizione accoglierà un massimo di 14 partecipanti, selezionati in base alle dichiarazioni di interesse presentate attraverso il modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo indicato nel comunicato.

Il Coordinatore del Living Lab, Prof. Marco Platania, ha sottolineato che questa proposta formativa mira a introdurre metodi internazionalmente riconosciuti per migliorare le performance individuali e di team nel settore turistico e nelle pubbliche amministrazioni del territorio. L’obiettivo è quello di fornire strumenti cognitivi innovativi per creare gruppi di lavoro altamente competitivi.

Il Presidente della Fondazione Zipelli, Dott. Carmelo Arezzo, ha evidenziato l’importanza di questo corso per la crescita personale e professionale degli operatori del settore turistico e dei funzionari delle pubbliche amministrazioni locali. Con due edizioni del corso, sia in presenza che online, si formeranno complessivamente 28 partecipanti, offrendo loro l’opportunità di acquisire un approccio metodologico innovativo alla gestione delle iniziative imprenditoriali e amministrative, necessario per affrontare le sfide del mondo globalizzato contemporaneo.