Il cinema dei ragazzi approda al Vittoria Peace Film Fest - Ragusa Oggi

Il cinema dei ragazzi approda al Vittoria Peace Film Fest

Il cinema dei ragazzi approda al Vittoria Peace Film Fest. La rassegna di lungometraggi, corti e documentari in concorso giunta alla settima edizione, corona un felice percorso di sinergia con alcune scuole medie superiori del territorio di riferimento della Multisala Golden di Vittoria (Ragusa), location della manifestazione cinematografica. Il festival è presieduto dal regista Pasquale Scimeca. Il cineasta Nello Correale ne è il presidente onorario. Il Vittoria Peace Film Fest, punta, da sempre, sulle “declinazioni della pace nel cinema”, ed è curato dal Cineclub d’Essai di Vittoria.

Interpretando le esigenze formative di diverse scuole, il festival intende istituire una sezione dedicata agli audiovisivi prodotti dagli studenti. Nasce così CineStudio Cineando e Cine(a)mando, una sezione speciale del festival che rientra nel progetto Cinema per la Scuola presentato dai direttori artistici Giuseppe e Luca Gambina al Miur. La sezione si avvale della collaborazione del Provveditorato di Ragusa, dell’Anec-Agis Sicilia e di altri partner.

L’obiettivo del concorso è quello di alfabetizzare le giovani generazioni al linguaggio cinematografico. Alle selezioni relative al concorso CineStudio Cineando e Cine(a)mando possono essere iscritti tutti gli audiovisivi editi e inediti, realizzati negli anni scolastici 2018-2019 e 2017-2018. Le opere possono essere espressione di un lavoro individuale, di classe o di gruppo. Ai fini della selezione, sono accettati esclusivamente dei file video (preferibilmente mp4), i cui link dovranno essere inviati via mail, entro sabato 24 novembre 2019, alle ore 14, dalla segreteria della scuola di appartenenza degli autori all’indirizzo di posta elettronica: vittoriapeacefilmfestival@gmail.com. Le opere dovranno essere corredate da una scheda di presentazione con sinossi e dalla liberatoria. Per concorrere occorre consultare il sito web www.cinemagolden.it o richiedere i bandi di concorso via mail, al suddetto indirizzo di posta elettronica.

Le opere selezionate verranno individuate dal Comitato di selezione entro il 30 novembre 2019 alle ore 18, in modo da consentire alle classi o agli studenti con docenti, ed eventualmente genitori e dirigenti scolastici, di organizzarsi per partecipare alla proiezione nell’ambito del festival. Le opere selezionate saranno proiettate il 9 dicembre 2019, alla presenza di numerosi studenti, docenti, registi e giornalisti. Successivamente, a conclusione del festival, il 12 dicembre 2019, alle ore 18, una Giuria presieduta da un docente universitario e composta da professionisti del cinema e studenti, premierà i migliori audiovisivi alla presenza del Provveditore di Ragusa e degli esercenti delle sale cinematografiche delle città delle scuole vincitrici. Le migliori opere si aggiudicheranno biglietti di cinema, locandine e stampe cinematografiche, dvd di film, cd musicali, riviste di cinema e libri di storia del cinema.