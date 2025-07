Il cibo come notizia, la terra come racconto: a Vittoria il Festival del Giornalismo Enogastronomico

L’informazione torna alle sue radici, lì dove la terra parla, il cibo racconta e l’innovazione disegna il futuro. Dall’11 al 13 luglio, Vittoria, capitale agricola della Sicilia, ospita la tappa inaugurale della decima edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico: una tre giorni che intreccia giornalismo, territorio, filiere agroalimentari, ricerca e nuove tecnologie in un’unica grande narrazione collettiva.

Il Festival, organizzato dall’Associazione culturale Network in collaborazione con Promotergroup Spa e Digitrend, non è solo un evento: è un laboratorio di idee dove le parole si fanno strumenti per valorizzare un patrimonio che va oltre il gusto. Il cibo, qui, è cultura, identità, economia e visione.

«Portare il Festival a Vittoria significa dare voce a una delle aree più dinamiche dell’agroalimentare italiano» – afferma Gianni Polizzi, CEO di Promotergroup – «In un tempo in cui la narrazione fa la differenza, abbiamo il dovere di raccontare la Sicilia che produce, innova e resiste».

Il programma prende il via venerdì 11 luglio con una tavola rotonda dedicata al ruolo cruciale dell’informazione nello sviluppo agroalimentare, alla presenza dell’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, del sindaco Francesco Aiello e dei vertici istituzionali e imprenditoriali del territorio. A moderare, il direttore de La Sicilia, Antonello Piraneo.

Spazio poi al gusto con la masterclass “Tesori Caseari di Sicilia”, un viaggio tra antiche tradizioni e nuove tecniche casearie, guidato dalla giornalista Gianna Bozzali. In serata, protagonista sarà il Cerasuolo di Vittoria DOCG, in una degustazione narrata da Maria Antonietta Pioppo con abbinamenti curati dallo chef Marco Failla. A chiudere la giornata, una visita esperienziale ai Frantoi Cutrera, tra oliveti e cultura dell’olio.

Sabato 12 luglio il Festival entra nel cuore delle sfide contemporanee. Dalla transizione digitale del giornalismo al “new journalism” delle piattaforme come newsletter e microblog, fino al tema urgente dell’informazione nell’era dell’Intelligenza Artificiale. Un talk moderato da Michela Giuffrida approfondirà l’evoluzione del giornalismo di prossimità con esperti del settore, accademici e innovatori.

Tra i relatori: Biagio Semilia, Alfredo Pecoraro, Giacomo Di Girolamo, Antonello Ravetto Antinori e Andrea Perìa. A seguire, riflettori puntati sul “Cibo di domani”: sostenibilità, educazione alimentare, memoria e scienza si incontrano in un confronto aperto tra studiosi, tecnici e istituzioni, moderato da Franca Antoci.

Nel pomeriggio, esperienze sensoriali e riflessioni contemporanee si alternano: dalla degustazione di cioccolato affinato e vermouth naturale firmata Sabadì, al confronto serrato sul rapporto tra informazione e algoritmi con Tony Siino, Giuliana Sorci e altri esperti del tech journalism.

La giornata si chiuderà con una tavola rotonda sulle filiere agroalimentari come volano di sviluppo locale, con la partecipazione dell’Assessore regionale Edy Tamajo e delle eccellenze dell’agroindustria siciliana.

Domenica 13 luglio, il Festival si sposterà sul campo: visite tecniche alla Southern Seed, centro di ricerca sementiera d’eccellenza, e all’azienda Agroenergia, dove agricoltura e innovazione si incontrano in una serra fotovoltaica all’avanguardia.

A dieci anni dalla sua nascita, il Festival conferma il suo ruolo: non solo raccontare il cibo, ma restituire dignità e centralità a chi lo produce, lo studia, lo tutela e lo comunica.

