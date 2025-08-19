Home / Attualità

Il Centro di incontro di Jungi intitolato a Pietro Di Rosa

19 Ago 2025 09:24

Appuntamento alle 20 con l’intitolazione del Centro Incontro, sito al villaggio Jungi nei pressi del Polivalente, allo sciclitano Piero Di Rosa, morto prematuramente nello scorso mese di febbraio. Alla cerimonia saranno presenti gli amministratori ed i consiglieri comunali, la famiglia, i parenti e gli amici.

Centro Incontro Jungi: targa commemorativa in ricordo

Alla presenza dei soci e del commissario del Centro Incontro Jungi, Salvatore Iacono, sarà scoperta una targa in suo ricordo. Presente la Banda Musicale Busacca-Borrometi, oltre ai colleghi musicisti di Piero, che si alternano in occasione delle serate danzanti organizzate nel Centro Incontro.

