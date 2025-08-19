L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Il Centro di incontro di Jungi intitolato a Pietro Di Rosa
19 Ago 2025 09:24
Appuntamento alle 20 con l’intitolazione del Centro Incontro, sito al villaggio Jungi nei pressi del Polivalente, allo sciclitano Piero Di Rosa, morto prematuramente nello scorso mese di febbraio. Alla cerimonia saranno presenti gli amministratori ed i consiglieri comunali, la famiglia, i parenti e gli amici.
Centro Incontro Jungi: targa commemorativa in ricordo
Alla presenza dei soci e del commissario del Centro Incontro Jungi, Salvatore Iacono, sarà scoperta una targa in suo ricordo. Presente la Banda Musicale Busacca-Borrometi, oltre ai colleghi musicisti di Piero, che si alternano in occasione delle serate danzanti organizzate nel Centro Incontro.
