“Il Canto della sirena”, ecco il nuovo romanzo di Emanuele Cavarra

Un commissario in pensione, una granita nel caffè del paese del “buen retiro”, Caltauro, casa della moglie, e una serie di incontri che faranno appassionare Matteo Bodoni a un caso controverso. La sparizione di due bambini, oltre mezzo secolo fa, i marchesini Giacomino e Rachele Antaguaro figli del marchese Galeazzo incuriosisce il poliziotto che con garbo ma determinazione ricostruisce i fatti e consegna una verità da troppo tempo elusa.

Una lettura gradevole, quella dell’ultima fatica letteraria di Emanuele Cavarra, creativo ragusano, grafico e pubblicitario oltre che fine illustratore, che da qualche anno ha scelto di fare uscire dalla sua penna anche i tratti di personaggi e storie, in romanzi pluripremiati in concorsi nazionali. “Il canto della sirena” si affronta agevolmente tutta d’un fiato sotto l’ombrellone; si tratta di un volume edito da Book a book e con l’illustrazione di copertina realizzata dallo stesso Cavarra, dove si incontrano le abitudini opulente, i vizi e le virtù di una famiglia nobile di metà Novecento e si incrocia il venticello della calunnia, capace di distruggere chiunque al primo stormire di fronde. In questo contesto, si inserisce l’indagine di Matteo Bodoni, personaggio un po’ eccentrico ma che della ricerca della verità, ne ha fatto una ragione di vita e un vanto professionale.

Scava nel passato, incontra i personaggi, incrocia le loro vite. Nella sua leziosa pausa quotidiana – con granita – viene avvicinato da Artale La Grassa, ex maestro di casa dei marchesi. In paese tutti sanno tutto di tutti, ma La Grassa è in grado di ricostruire tutte le parentele e i legami; sarà lui ad accennare al mistero della scomparsa dei bambini. Una accoppiata, quella tra il commissario e La Grassa che nel rispetto dei ruoli risulterà determinante. Il resto lo lasciamo al lettore.

