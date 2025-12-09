Il Beach Soccer LND torna a Scoglitti la prossima estate. Intanto a Vittoria l’evento inaugurale

L’ASD Isoci, in collaborazione con il Comitato Regionale FIGC–LND Sicilia e con il Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, annuncia il Beach Soccer Day – Road to Sicily’s Finals 2026, in programma venerdì prossimo, 12 dicembre 2025, nella prestigiosa cornice del Teatro Comunale “Vittoria Colonna” di Vittoria (RG).

Si tratta di un appuntamento istituzionale e celebrativo che segna l’avvio ufficiale del percorso di avvicinamento alle Finali Scudetto 2026, in calendario a Scoglitti, storica culla del beach soccer italiano. Proprio qui, nel 1998, la disciplina mosse i suoi primi passi nel nostro Paese e, nel 2004, ospitò la prima manifestazione internazionale sotto l’egida FIGC–LND e FIFA. L’evento nasce dalla volontà congiunta di FIGC–LND Sicilia, Dipartimento Beach Soccer e ASD Isoci di rafforzare il rapporto tra istituzioni sportive, amministrazioni territoriali e stakeholder, valorizzando un movimento in forte crescita e riconoscendo il ruolo centrale della Sicilia nel panorama nazionale del beach soccer.

«La definizione di un progetto sportivo di alto profilo, che vedrà la Provincia di Ragusa assumere un ruolo centrale nella prossima stagione estiva, è frutto di un lavoro attento e coordinato» dichiara Fabio Nicosia, Consigliere del Dipartimento Beach Soccer FIGC–LND e Presidente di “I Soci”. «Su impulso del Presidente Sandro Morgana abbiamo costruito un percorso condiviso con le Federazioni Sportive Nazionali e con l’On. Ignazio Abbate, garantendo un efficace raccordo tra istituzioni, organizzazione e stakeholder. Ringrazio la LND per aver scelto Vittoria quale sede del Beach Soccer Day 2025: alla presenza dei vertici federali verranno presentati i Beach Soccer Awards e sarà ufficializzata l’assegnazione delle Finali Scudetto 2026 a Scoglitti. Sarà un momento di grande valore per il territorio e per la storia del nostro sport, che proprio a Scoglitti ha trovato una delle sue case più appassionate. Per me – conclude Nicosia – è un’emozione enorme e una responsabilità importante: un progetto condiviso a tutti i livelli, che merita la massima cura e un’organizzazione capillare».

Il Beach Soccer Day che andrà in scena a Vittoria si propone di valorizzare il territorio siciliano come sede strategica della disciplina, di rafforzare la collaborazione tra FIGC–LND, istituzioni regionali e realtà sportive e di celebrare atleti, dirigenti, media e personalità che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del movimento. Nell’occasione sarà anche presentato ufficialmente il percorso che condurrà alle Finali Scudetto 2026 a Scoglitti, ribadendo il legame profondo tra la disciplina e questo tratto di costa iblea.

La giornata sarà articolata in tre momenti principali. L’apertura è prevista alle ore 15:00 con un Media Day dell’USSI Sicilia e lo svolgimento di un Consiglio del Dipartimento Nazionale Beach Soccer, per poi proseguire in serata con talk, premiazioni e la firma ufficiale del Protocollo 2026 che sancirà l’assegnazione a Scoglitti della fase finale del Campionato. Il Media Day USSI si svolgerà all’interno del suggestivo Chiostro delle Grazie – Sala Biblioteca, in Via Principe Umberto a Vittoria, e sarà dedicato a un approfondimento sul ruolo della comunicazione sportiva e sul racconto del beach soccer. Sono previsti interventi di dirigenti, tecnici e professionisti dell’informazione, oltre a momenti di confronto con i media, interviste, contenuti social e attività di storytelling. In contemporanea si riunirà il Consiglio del Dipartimento Beach Soccer FIGC–LND, che al termine dei lavori si unirà idealmente al percorso tracciato dal Media Day, consolidando il dialogo tra governance sportiva e sistema dell’informazione.

A partire dalle ore 17:30 avrà inizio l’evento serale al Teatro Comunale. La serata sarà aperta da Diego Caltabiano, che introdurrà il primo talk moderato dai giornalisti Barbara Pedrotti e Cristiano Muti. Il panel, dal titolo “Il ruolo dello sport dilettantistico nella comunità: le nuove opportunità della LND oltre il calcio giocato”, affronterà temi quali la promozione territoriale attraverso il circuito “Sabbie di Sicilia”, l’inclusione e le rappresentative, oltre al progetto sociale “Vinciamo Insieme” promosso dal Dipartimento eSport della LND. Tra gli ospiti sono attesi, tra gli altri, Giancarlo Abete, Presidente LND, Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia, l’On. Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione dell’ARS, Antonello Piraneo, Direttore del quotidiano “La Sicilia”, Santino Lo Presti, Coordinatore del Dipartimento LND eSport, e Gaetano Rizzo, Presidente USSI Sicilia. Il secondo panel, dal titolo “Il Beach Soccer torna a Scoglitti: il Campionato Italiano 2026”, sarà invece focalizzato sulla presentazione del Campionato Italiano 2026, sul ruolo di Scoglitti quale capitale del Beach Soccer e sulle opportunità di crescita per club e movimento. A moderare saranno i giornalisti Barbara Pedrotti e Gianni Finocchiaro. Interverranno, tra gli altri, Roberto Desini, Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND, Fabio Nicosia, Consigliere del Dipartimento Beach Soccer, Sebino Nela, in qualità di testimonial, e Alessia Ventura, conduttrice televisiva.

Al termine dei talk, dopo i saluti istituzionali di Francesco Aiello, Sindaco di Vittoria, Maria Rita Schembari, Presidente della Provincia, e Giancarlo Abete, Presidente LND, si procederà alla firma ufficiale del Protocollo 2026 per l’organizzazione delle Finali Scudetto a Scoglitti, momento chiave che suggellerà il nuovo corso del beach soccer italiano in terra siciliana.

La serata proseguirà quindi con la consegna di una serie di importanti riconoscimenti. Sarà conferito un Premio alla carriera agli ex Coordinatori del Dipartimento Beach Soccer – Antonio Cosentino (2004–2007), Santino Lo Presti (2007–2014) e Maurizio Minetti (2015–2017), quest’ultimo ricordato alla memoria. Il circuito “Sabbie di Sicilia” sarà al centro del MVP Award 2025, che vedrà premiati come migliori interpreti Alessandro Busacca (Uniscuole Italia) e Claudia Musumeci (Marsala Beach Soccer). Il Media Award Beach Soccer LND verrà assegnato ad Attilio Scuderi e Nunzio Currenti per il racconto appassionato e continuativo del beach soccer in Sicilia. Il Primavera Award Beach Soccer LND andrà a Orazio Campagna, protagonista con il Catania Beach Soccer – Domusbet TV, convocato in Nazionale Azzurra e attualmente in forza alla Leonzio Calcio, con esperienze anche nel campionato regionale di Serie B “Sabbie di Sicilia”. Sarà inoltre conferito il Referee Award all’arbitro Filippo Pancrazi, a riconoscimento di una lunga carriera al servizio della disciplina. Il Best in Love Scoglitti vedrà protagonista Sebino Nela, mentre il titolo di Ambasciatori del Beach Soccer sarà attribuito a Gianni Fruzzetti, primo capitano della Nazionale FIGC e Campione Europeo 2025, a Fabio Sciacca, attuale capitano della Nazionale Italiana di Beach Soccer e anch’egli Campione Europeo 2025, e a Silvio Sacchetti, ex Nazionale azzurro della specialità.

La parte conclusiva dell’evento sarà impreziosita dall’esibizione della cantante Carmen Alessandrello, che interpreterà un brano natalizio creando un momento di forte suggestione e partecipazione emotiva. Alle ore 20:30 è infine previsto un cocktail “I sapori del territorio ibleo”, curato dall’Istituto Alberghiero IIS “Marconi” di Vittoria, che offrirà agli ospiti un percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze locali, ulteriore testimonianza del legame tra sport, cultura e promozione del territorio.



