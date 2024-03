Il 5 e 6 aprile iniziano al “Paternò Arezzo” le prestazioni d’odontoiatria riabilitativa per i pazienti con disabilità

Dal 5 e 6 aprile sarà attiva la convenzione firmata tra l’ASP di Ragusa e l’ASP di Catania per fornire prestazioni di odontoiatria riabilitativa ai pazienti con disabilità fisica, psico-fisica o psichiatrica, non collaboranti alle cure, affetti da patologie odontostomatologiche. Il team guidato dal professor Riccardo Giuseppe Spampinato, direttore dell’Unità di Odontoiatria Speciale presso il P.O. “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale, ha già programmato tredici visite e nove interventi chirurgici per le date indicate.

LE POSTAZIONI

L’ASP di Ragusa metterà a disposizione dei locali per uso ambulatoriale, una sala operatoria e personale di supporto (infermieri, operatori socio-sanitari e operatori tecnici) attraverso la Direzione Medica degli ospedali di Ragusa. L’attività si svolgerà presso l’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla e comprenderà uno screening diagnostico odontoiatrico ed eventuali interventi riabilitativi oro-buccali. La convenzione ha una durata di un anno.

Il Commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, ha commentato positivamente l’attivazione di questo servizio, sottolineando che fornirà un’assistenza fondamentale ai pazienti con disabilità, alle loro famiglie e ai caregiver, evitando loro scomodi trasferimenti in altre parti della Sicilia.

© Riproduzione riservata