Il 21 settembre la Giornata Mondiale dell’Alzheimer: a Ragusa, un incontro al Bam sulla problematica

L’associazione AFAR di Ragusa promuove iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla demenza e sull’Alzheimer in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer, che si celebra il 21 settembre di ogni anno. La demenza è, senza dubbio, una delle sfide sociali e sanitarie più importanti di oggi, poiché colpisce non solo chi ne è affetto, ma anche le loro famiglie e la società nel suo complesso.

Il 21 settembre di ogni anno, l’AFAR di Ragusa, in collaborazione con Maratona Alzheimer in 100 Piazze, organizza un incontro al fine di informare l’opinione pubblica circa la problematica della demenza e dell’Alzheimer.

La demenza rappresenta uno dei problemi sociali e di sanità pubblica più attuali; infatti portando ad una graduale riduzione delle capacità cognitive, mentali e fisiche di chi ne è affetto, aumenta la necessità di assistenza continua e con ripercussioni sulla famiglia.

L’AFAR dal 2015 è impegnata a promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer oltre ad attività di formazione e di supporto, attraverso varie attività psicosociali, offrendo una rete di sostegno a chi affronta quotidianamente la malattia da vicino.

Ed è con queste finalità che giovedì prossimo 21 settembre, alle ore 16,30, al BAM presso la Villa Margherita a Ragusa si tiene un incontro che affronta la problematica della demenza.

L’evento prevede l’intervento della dottoressa Agata Giorgianni, Responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – UOC Psichiatria – ASP Ragusa, che tratterà il tema “L’importanza della prevenzione nell’approccio alle demenze” e l’intervento dei professionisti che collaborano con l’AFAR con la relazione sulle rispettive competenze ed una fase esperienziale di alcune attività che svolge l’AFAR.