Il 2 ottobre è la festa dei nonni: a Modica si festeggia con l’iniziativa “Nonni Smart”

I nonni, si sa, sono definiti pilastri fondamentali della società attuale e ad essi è dedicata la giornata del 2 ottobre, diventata ormai da qualche anno la Festa dei Nonni. Anche a Modica si registrano delle simpatiche iniziative che li vedranno protagonisti.

I centri sociali di Modica rendono omaggio ai nonni con momenti di convivialità e tradizione. Tra le iniziative proposte, anche la preparazione e la condivisione dei tipici “lolli co mustu”, simbolo della memoria e dell’identità locale.

All’interno di queste celebrazioni si inserisce il percorso del progetto “Nonni Smart”, promosso dall’associazione NonSi – Nonni Smart Italia e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Attivo nei centri sociali della città dal marzo scorso, il progetto, svolto in collaborazione con il Comune di Modica, VOSDI ODV e la Misericordia, valorizza le radici culturali e al tempo stesso introduce attività innovative che favoriscono un autentico incontro tra generazioni.



Oltre ai momenti conviviali, gli utenti dei centri stanno partecipando a laboratori di facilitazione digitale, percorsi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita, attività di gestione consapevole del denaro e prevenzione delle truffe, nonché ad iniziative di animazione e inclusione sociale, con l’obiettivo di rafforzare legami e combattere solitudini.





Nel giorno della festa, giovedì 2 ottobre nel centro sociale di Modica Alta, è in programma un appuntamento per vivere insieme la ricchezza di una tradizione che guarda al futuro. La saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni.



Con “Nonni Smart”, Modica si conferma laboratorio di invecchiamento attivo, dove la saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni, in un percorso di crescita reciproca e condivisione.

