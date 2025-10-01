Dal 6 al 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre), l’ASP di Ragusa lancia la Settimana per la Salute Psicologica, un ricco calendario di eventi gratuiti dedicati al benessere interiore e alla prevenzione dei disturbi psicologici. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Psicologia, diretta dal dott. Antonio Roberto […]
Il 2 ottobre è la festa dei nonni: a Modica si festeggia con l’iniziativa “Nonni Smart”
01 Ott 2025 08:47
I nonni, si sa, sono definiti pilastri fondamentali della società attuale e ad essi è dedicata la giornata del 2 ottobre, diventata ormai da qualche anno la Festa dei Nonni. Anche a Modica si registrano delle simpatiche iniziative che li vedranno protagonisti.
I centri sociali di Modica rendono omaggio ai nonni con momenti di convivialità e tradizione. Tra le iniziative proposte, anche la preparazione e la condivisione dei tipici “lolli co mustu”, simbolo della memoria e dell’identità locale.
All’interno di queste celebrazioni si inserisce il percorso del progetto “Nonni Smart”, promosso dall’associazione NonSi – Nonni Smart Italia e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Attivo nei centri sociali della città dal marzo scorso, il progetto, svolto in collaborazione con il Comune di Modica, VOSDI ODV e la Misericordia, valorizza le radici culturali e al tempo stesso introduce attività innovative che favoriscono un autentico incontro tra generazioni.
Oltre ai momenti conviviali, gli utenti dei centri stanno partecipando a laboratori di facilitazione digitale, percorsi di educazione alla salute e ai corretti stili di vita, attività di gestione consapevole del denaro e prevenzione delle truffe, nonché ad iniziative di animazione e inclusione sociale, con l’obiettivo di rafforzare legami e combattere solitudini.
Nel giorno della festa, giovedì 2 ottobre nel centro sociale di Modica Alta, è in programma un appuntamento per vivere insieme la ricchezza di una tradizione che guarda al futuro. La saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni.
Con “Nonni Smart”, Modica si conferma laboratorio di invecchiamento attivo, dove la saggezza della terza età incontra le competenze e l’entusiasmo delle nuove generazioni, in un percorso di crescita reciproca e condivisione.
