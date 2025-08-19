Icona Giubilare delle Misericordie a Pozzallo: grande accoglienza in provincia di Ragusa

In una cornice di grande partecipazione popolare, la Villa Comunale di Pozzallo ha ospitato ieri sera l’arrivo della Icona Giubilare delle Misericordie d’Italia, benedetta da Papa Francesco. L’evento, promosso dalla Misericordia in occasione dell’Anno Santo, ha avuto tappa unica in provincia di Ragusa, assumendo un forte valore spirituale e comunitario.

L’Icona è giunta a Pozzallo trasportata da un mezzo sanitario della Confederazione Misericordie, accolta in un suggestivo silenzio dal pubblico che ha partecipato con devozione al rito.

Autorità e comunità unite nell’accoglienza

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, religiose e militari, insieme ai sindaci di Pozzallo, Modica e Scicli. L’apertura è stata affidata al Correttore Regionale delle Misericordie d’Italia, che ha impartito la benedizione inaugurale.

La manifestazione ha alternato testimonianze delle istituzioni e dei volontari di Croce Rossa, Protezione Civile e Misericordie, impegnati nelle operazioni legate agli sbarchi migranti, con momenti di arte e cultura. Emozionanti le poesie interpretate da Andrea Tidona e Giovanni Rosa, e i quadri coreografici curati dalla scuola di danza Amigdala di Modica.

Una sosta significativa all’Ospedale Maggiore di Modica

Prima di arrivare a Pozzallo, l’Icona Giubilare aveva sostato presso l’Ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica, accolta da un folto gruppo di volontari, degenti e personale sanitario. Nella hall del nosocomio è stato recitato il Santo Rosario, guidato dal cappellano Don Salvatore Cerruto, alla presenza dell’effigie del Servo di Dio Nino Baglieri.

Un momento di intensa spiritualità che ha rafforzato il significato dell’Icona come simbolo di speranza e conforto, soprattutto per gli ammalati.

Un evento che unisce fede e comunità

L’arrivo dell’Icona Giubilare a Pozzallo ha rappresentato non solo un evento religioso, ma anche un forte segnale di unità e solidarietà per la comunità locale. La partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini ha testimoniato il valore universale della Misericordia, segno di vicinanza a chi soffre e a chi opera per il bene comune.

