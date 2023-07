Ibrahime Mbaye al Ragusa Calcio

Il Ragusa Calcio sta rinforzando la sua retroguardia con un difensore centrale esperto come Ibrahime Mbaye. Con la sua esperienza e altezza di 192 centimetri, sicuramente contribuirà a rendere ancora più solido il reparto difensivo della squadra.

Durante la scorsa stagione al Locri, Mbaye ha dimostrato di essere un elemento affidabile, con 28 presenze in campionato e una rete segnata. La sua esperienza in Serie D con Troina e Roccella, e in Serie C con la Viterbese, gli ha permesso di maturare come calciatore e di farsi notare per le sue capacità difensive.