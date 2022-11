Ibla Open memorial Bruno Peruzzi con 156 partite

Domenica 20 novembre u.s. con le ultime 4 finali del tabellone si e' conclusa la 18° edizione degli Ibla Open, tradizionale kermesse del CSI Ragusa di tennis amatoriale che dal 2013 è intitolata alla memoria di Bruno Peruzzi, storico organizzatore degli Open di Ragusa Ibla. quest'anno sono state ben 156 le partite totali, distribuite nelle 5 specialita' per assegnare i titoli di questa iniziativa di fine anno che annualmente coinvolge numerosi appassionati provenienti dalla provincia e dalle province limitrofe.













Si sono, infatt, registrati 78 ( tra uomini e donne) tennisti partecipanti, l'edizione 2022 va in archivio nel segno del tennista palazzolese Giuseppe Micca e del giarratanese Francesco Giuffrida che hanno vinto entrambi 2 titoli, mentre al femminile la dominatrice è stata la ragusana – filippina Rosanna Balongoy che ha portato a casa 2 titoli su 3 finali centrate sfiorando d'un soffio " L' Ibla Slam" che va a chi riesce a vincere 3 titoli nella stessa edizione ma veniamo al dettaglio per ogni specialita' del tabellone : nel singolo uomini vittoria per Peppe Micca di Palazzolo Acreide al suo terzo trionfo consecutivo che in una spettacolare finale durata 2 ore e 37 minuti, ha piegato la resistenza di Giuseppe Ripa, tennista origininario di Buccheri, con lo score di 2-6/6-4/6-4.









Micca, teste di serie n. del tabellone, in semifinale, aveva piegato il compagno di doppio Francesco Giuffrida, sconfitto con lo score di 6-3/7-5, mentre Ripa, testa di serie n. 3 , in svantaggio, ( dopo un'altra maratona vicina alle 3 ore di gioco), aveva avuto la meglio su un altro favorito, il modicano Lorenzo Guccione, testa di serie n.2 del tabellone, sconfitto dal tennista di Buccheri, con lo score di 6-7/6-4/6-2. Nel singolo donne, vittoria per Chiara Cabibbo, in forza all'ASD Mazzarelli Tennis, che in finale ha sconfitto Rosanna Balongoy con il punteggio di 6-3/6-3 . 3 posto , ex aequo per le tenniste sconfitte in semifinale, ovvero le ragusane Barbara Pizzo e Simona Augello. Nel doppio misto bissano il successo del 2021 la consolidata coppia Rosanna Balongoy / Francesco Giuffrida che in finale si impone per 6-3/6-2 sulla coppia ragusana Giuseppe Frasca/ Barbara Pizzo.













Nel doppio uomini altra avvincente finale tra la testa di serie n. 1 ( Giuffrida/Micca) contro la serie di testa n. 2 del tabellone, Virgilio D'Amato/ Andrea Baglieri del team Mazzarelli con vittoria per la coppia Giuffrida/Micca con lo score di 6-4/7-5. nel doppio donne, invece, a trionfare è stata la coppia Rosanna Balongoy/ Lidia Nigro che in finale si impone sulla coppia Chiara Cabibbo/ Barbara Pizzo con il punteggio di 7-5/6-2. l'edizione 2022 è stata itinerante visto che sono stati coinvolti, oltre al campo polivalente di SS Maria la Nova che ha ospitato la maggior parte degli incontri sia in fase preliminare che finale del torneo, altri campi di gioco, precisamente il Circolo Tennis di Ragusa, l' ASD Tennis Club Ragusa, il Centro polisportivo Smigo Arenas di Ragusa.