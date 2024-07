Ibla Grand Prize: inizia la 33esima edizione con straordinari giovani talenti da tutto il mondo

Ieri sera, nel suggestivo quartiere barocco di Ragusa Ibla, è stata inaugurata la 33esima edizione dell’Ibla Grand Prize, il prestigioso concorso internazionale di musica e canto organizzato dalla Fondazione Ibla. Questo evento, che si protrarrà fino all’11 luglio, offre una piattaforma cruciale per giovani talenti musicali di tutto il mondo. Anche se non sono previsti premi in denaro, il concorso rappresenta un trampolino di lancio per carriere internazionali, poiché i vincitori avranno l’opportunità di esibirsi nei più importanti teatri di Europa, Asia e America.

Le esibizioni pubbliche del concorso si terranno ogni sera dalle 20:30 alle 23:30 in varie location storiche di Ragusa Ibla. Tra queste, il Teatro Donnafugata ospiterà concerti l’8 luglio, mentre la Sala Falcone Borsellino sarà la cornice per le esibizioni dell’8, 10 e 11 luglio. L’Auditorium San Vincenzo Ferreri vedrà concerti fino all’11 luglio, e il Cortile di Palazzo Ottaviano Bruno ospiterà performance l’8, 10 e 11 luglio a partire dalle 21:00. Un evento speciale sarà il concerto a ingresso libero a Villa Anna a Ispica, previsto per il 9 luglio alle 20:30.

Salvatore Moltisanti, direttore artistico dell’Ibla Grand Prize, ha espresso la sua visione per questa edizione: “Ogni edizione dell’Ibla Grand Prize porta con sé una nuova energia e nuove promesse per il futuro della musica. Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere giovani talenti straordinari pronti a credere intanto in se stessi. Continuare la nostra missione di valorizzare i giovani artisti e dare loro l’opportunità di emergere sulla scena internazionale è il cuore del nostro lavoro. Ragusa Ibla, con la sua atmosfera storica e il suo fascino senza tempo, diventa il palcoscenico perfetto per queste esibizioni. Ogni concerto è un viaggio emozionante attraverso le diverse sfumature della musica, e siamo entusiasti di vedere come questi talenti trasformeranno i nostri spazi in luoghi di magia sonora.”

Quest’anno, l’Ibla Grand Prize è dedicato alla memoria di Gianni Cascone e Giusy Polizzi, due musicisti di Ragusa recentemente scomparsi in un tragico incidente stradale. Cascone e Polizzi erano molto amati nella comunità musicale locale e proprietari di un negozio di strumenti musicali. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.ibla.org.

