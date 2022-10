Ibla Buskers, previsti grandi bus per il servizio. Come cambia la viabilità

In occasione della manifestazione Ibla Buskers che si svolgerà dal 7 al 9 ottobre è stato predisposto uno speciale servizio di grandi bus con capolinea, rispettivamente, a Ragusa Superiore in Via Epicarmo nel tratto compreso tra Via Zama e Via G.Di Vittorio e alla fine della circonvallazione Ottaviano (Chiesa SS. Trovato). Il costo della corsa è €1,50.



Tale servizio, che si aggiungerà a quello consueto di navette gratuite HyBus con partenza da Piazza del Popolo, sarà effettuato dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del 07/10/22, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del 08/10/22 e dalle ore 17,00 alle ore 00.30 del 09/10/22.



Per agevolare le operazioni di discesa e salita dei passeggeri ed il transito dei bus navetta è stato predisposto il divieto di sosta e transito in via Epicarmo (capolinea di Ragusa) e sull’intera Circonvallazione Ottaviano, con l’eccezione di due tratti per la sosta riservata ai residenti del centro barocco.



Inoltre, il Comando di Polizia Municipale con apposita ordinanza dirigenziale n.427 del 05/10/2022 ha predisposto una serie di provvedimenti viabilistici:

1) – chiusura al transito, esclusivamente durante lo svolgimento degli spettacoli, sulla Piazza G.B. Odierna e sulla Via Duomo (tratto Via Camerina – Piazza Duomo);

2) – chiusura al transito, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del 07/10/22, dalle ore 19.00 alle ore 02,00 del 08/10/22 e dalle ore 17,00 alle ore 00.30 del 08/10/22 della Via Epicarmo intero tratto compreso tra la Via di Vittorio e la Via Zama e viceversa;

Corso Don Minzoni (tratto Piazza Repubblica – Largo San Paolo);

Corso Don Minzoni, tratto compreso tra la Via Risorgimento e il Largo San Paolo, escluso residenti e autorizzati;

sull’intera circonvallazione Ottaviano (sarà consentito ai residenti e agli autorizzati di circolare con il senso unico di marcia in direzione di Via Avv. Di Quattro);

sulla Via Dott. Solarino (tratto Via Maria Paternò Arezzo – Piazza Dott. Solarino) escluso residenti e autorizzati;

Via XXIV Maggio (tratto Corso Italia – Corso Mazzini), escluso residenti e autorizzati;

Corso Mazzini (tratto Via XXIV Maggio – Via Monelli), escluso residenti e autorizzati;

3) il senso di marcia unidirezionale nelle seguenti strade e nei tratti di seguito indicati, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del 07/10/22, dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del 08/10/22 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30 del 08/10/22:

3) il senso di marcia unidirezionale nelle seguenti strade e nei tratti di seguito indicati, dalle ore 19.00 alle ore 01.00 del 07/10/22, dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del 08/10/22 e dalle ore 17.00 alle ore 00.30 del 08/10/22: Via Avv. Di Quattro, nel tratto circonvallazione Ottaviano-Chiesa S.S. Trovato – Discesa Peschiera;

Discesa Peschiera, nel tratto compreso tra la via Caporale Bellina e la SS. 194 (con

esclusione dei residenti e autorizzati);

esclusione dei residenti e autorizzati); Sulla Via Monelli (tratto Corso Mazzini – Piazza Repubblica) con esclusione dei residenti e autorizzati;

Corso Mazzini, nel tratto compreso tra la Piazza Repubblica e la Via Monelli (con esclusione dei residenti);

Via Monelli nel tratto compreso tra Corso Mazzini e il Piazzale del Cimitero Centrale (con esclusione dei residenti);

4) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16.00 alle ore 02.00 dei giorni 07, 08 e 09 ottobre 2022:

4) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16.00 alle ore 02.00 dei giorni 07, 08 e 09 ottobre 2022: sull’intera Circonvallazione Ottaviano, tratto Santissimo Trovato – Largo San Paolo;

sulle piazzole di sosta ubicate sulla Circonvallazione Ottaviano secondo il senso di marcia SS. Trovato – Largo San Paolo, ad eccezione dei veicoli dei residenti ed autorizzati in possesso di pass ZTL, ZTL1 e ZTL2;

sui primi 50 mt. di Via V. Alfieri fino a Via Collodi;

5) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16.00 alle ore 02.00 dei giorni 07, 08 e 09 ottobre 2022:

5) il divieto di sosta con rimozione dalle ore 16.00 alle ore 02.00 dei giorni 07, 08 e 09 ottobre 2022: sull’intero tratto di Via Epicarmo compreso tra la Via di Vittorio e la Via Zama e viceversa;

Gli autobus effettueranno il servizio di bus navetta con il seguente itinerario:

1) Da Ragusa a Ragusa Ibla: Via Epicarmo, Via G. Di Vittorio, Piazza Vann’Antò, Trivio Cucinello – in alternativa Via Alfieri, Via San Giovanni Bosco – Via Risorgimento, Corso Don Minzoni, Largo San Paolo, Circonvallazione Ottaviano e capolinea davanti la Chiesa del SS. Trovato;

2) Da Ragusa Ibla a Ragusa Superiore: Chiesa SS. Trovato, Circonvallazione Ottaviano, Largo San Paolo, Corso Don Minzoni, Via Risorgimento, Trivio Cucinello, Piazza Vann’Antò, Via G. Di Vittorio, Via Epicarmo.

Tutti i provvedimenti verranno indicati in loco da apposita segnaletica.