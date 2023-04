I vip cercano casa nel ragusano, l’offerta di lusso è debole

Il mercato immobiliare ragusano di pregio ha ottime potenzialità, ma ancora poco espresse.

Il punto di vista di luxforsale.it

Prova ne è che di recente un noto politico europeo e uno stra-conosciuto personaggio dello spettacolo italiano hanno cercato in zona ville di una certa fattura, senza però trovare corrispondenza alle esigenze, estetiche e funzionali. “Le case ci sono, in città come immerse nel verde, ma è come se fossero nascoste, non sono valorizzate nei circuiti che contano”, dice Claudio Citzia di luxfosale.it, portale internet che seleziona in lungo e in largo dell’Italia gli immobili per la clientela più facoltosa.

Sicilia ricercatissima

In questo momento, la Sicilia è la regione europea più ricercata, superando addirittura la Sardegna “perché ha più storia” continua Citzia. Da gennaio a oggi, circa 500 super ricchi hanno trascorso una vacanza nell’Isola, spendendo anche 50mila euro in un mese per una villa o un castello. “Abbiamo molte richieste per immobili di lusso, fino a 20mila euro alla settimana – sostiene Citzia -. Taormina, Noto, Siracusa, Palermo, Cefalù, San Vito Lo Capo, Favignana, Pantelleria sono tra le mete gettonate”. E Ragusa? “Da voi ci sono molte richieste importanti di affitto classico o con prova, fase in cui il cliente dimora in un immobile e poi decide di acquistarlo. Soltanto che le agenzie immobiliari della zona e i proprietari non sembrano avere capito e sapere cogliere l’opportunità. Allora la ricca clientela, spesso nord europea e americana, dirotta verso altre zone dell’Isola o in Puglia, dove questo business è partito prima. Noi siamo a caccia di case e di operatori che sappiano anche interloquire in inglese.”

Investitori a caccia di affari

Sul sito luxforsale.it è possibile vedere le attuali dimore in vendita – da 500mila euro in su – a Ragusa, Modica, Scicli, Comiso. “Sto proponendo a un importante gruppo di investitori di scegliere la Sicilia per gli acquisti immobiliari nella nicchia del superlusso”, conclude Citzia. Si parla di un budget di 350 milioni di euro.

Il punto di vista di Isula Travel

Nei primi mesi dell’anno, la Sicilia è la seconda regione per numero di affitti di pregio, dopo la Toscana. Di affitti di ville di alto bordo si occupa da circa dieci anni Isula Travel, una società immobiliare locale che conferma l’andamento. “C’è una crescita esponenziale degli affitti brevi di clienti di alta fascia economica – spiega il titolare, Enzo Peluso -. Noi proponiamo essenzialmente ville con piscina lungo il litorale e da qualche tempo registriamo la successiva propensione di questa fascia di clientela all’acquisto di case già chiavi in mano e di terreni edificabili. Non tirano invece gli immobili da ristrutturare. Faccio un esempio: un noto imprenditore del Nord ha acquistato numerosi terreni nel netino, per costruire sette ville con determinate caratteristiche, quattro delle quali già terminate. ”Siamo ricchi e non lo sappiamo. Sarà come dice Oscar Farinetti : “I siciliani debbono fare delle scelte e agire”.

Foto: repertorio