I sindaci si riuniscono per discutere di sanità, Ammatuna: “Incontro inutile, io non ci andrò”. Ecco perchè

“A quell’incontro, personalmente, non andrò”. Parla così il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in merito alla convocazione della conferenza dei sindaci per affrontare il grave problema della sanità in provincia, fissata per domani, 23 gennaio, dopo essere stata rinviata il 18 gennaio a causa di un problema tecnico. Ammatuna, non esita a definire l’incontro “inutile” e spiega naturalmente anche il perchè.

LE CONFERENZE DEI SINDACI

Il primo incontro è avvenuto quasi due mesi fa, il 29 ottobre 2023. Durante quell’occasione, i sindaci della provincia e i dirigenti dell’Asp, si sono incontrati per discutere delle gravi problematiche della sanità in provincia, in particolare per quanto riguarda i pronto soccorso e la carenza di medici.

“In quell’occasione avevamo fatto delle proposte. In particolare, si potevano fare dei bandi per l’assunzione di medici specializzandi o di medici in pensione. Inoltre, avevamo chiesto che ci venissero forniti i numeri delle degenze, delle emergenze e dei ricoveri, ma fino ad oggi non ci è stato fornito nessun dato. Su quali basi andiamo ad affrontare il problema?”, dichiara Ammatuna e continua: “Che proposte possiamo fare? Che suggerimenti dovremmo dare se non abbiamo a diposizione i report? Inoltre, il presidente Schifani ha dichiarato che a breve saranno nominati i nuovi direttori generali delle Asp”, sostiene il sindaco di Pozzallo.

Un’altro incontro, invece, è previsto per il 25 gennaio ed è il primo di questo genere in provincia. Si tratta di una conferenza a cui parteciperanno i sindaci, i presidenti del consiglio e la deputazione iblea. Anche in questo caso, si discuterà dei problemi della sanità iblea.