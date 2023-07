I Nas di Ragusa chiudono casa di riposo abusiva che ospitava 14 anziani

Chiusa una casa di riposo abusiva che ospitava 14 anziani a Siracusa. La struttura è stata individuata dai Nas di Ragusa competenti per territorio. Da un controllo effettuato, i carabinieri hanno accertato che la casa di riposo non aveva alcuna delle autorizzazioni richieste per il suo funzionamento. Il Sindaco, a seguito della segnalazione ha quindi, ordinato la chiusura immediata della struttura e lo sgombero dei suoi ospiti, con l’obbligo di sistemarli presso le loro famiglie di origine o in altre strutture autorizzate.

MANCANZA DI AUTORIZZAZIONI

La decisione di chiudere la struttura è stata motivata dal fatto che oltre alla mancanza di autorizzazioni, essa non rispettava i requisiti organizzativi e funzionali stabiliti dagli standard previsti dalla normativa vigente.

Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative per un importo totale di 6.000 euro.