I malviventi tornati all’Antica Farmacia di via Nazionale a Scicli. Solo danni alla porta di ingresso

I carabinieri sono al lavoro per venire a capo degli autori del tentativo di effrazione alla porta di ingresso dell’Antica Farmacia. I malviventi hanno agito la notte scorsa intorno alle due. Un orario in cui c’erano ancora delle persone in transito per la via Nazionale. Gli ignoti hanno agito muniti di una grossa pietra che hanno tirato verso la vetrata della porta di ingresso. Non sono, però, riusciti ad entrare all’interno. Quindi non è stato rubato nulla all’interno. La dinamica del grave fatto delinquenziale è stata la stessa che ignoti avevano portato a termine nella scorsa primavera.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Anche allora avevano utilizzato una pietra per rompere la vetrata di ingresso. L’unica differenza era stato il fatto che i delinquenti erano riusciti ad entrare all’interno della farmacia portando via prodotti da banco e di bellezza che si trovavano nella zona dell’ingresso dell’esercizio commerciale. I militari dell’Arma stanno visionando tutte le telecamere di videosorveglianza al fine di raccogliere gli elementi utili a venire a capo degli autori, si presume una banda di giovani, che hanno portato a termine la notte scorsa il fatto delinquenziale.

